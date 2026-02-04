ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale 71 del 3 febbraio 2026 l’Amministrazione comunale dispone di adottare, dalle ore 08:00 alle ore 18:30 dei giorni di giovedì 5 febbraio 2026 e venerdì 6 febbraio 2026 in via G. Tranquilli, i seguenti provvedimenti di regolamentazione della viabilità per l’esecuzione dei lavori di rialzo pozzetti:
– divieto di sosta con rimozione coatta con contestuale revoca dell’offerta di sosta libera in Via G. Tranquilli, Via Milano ( lato ovest) e Via Piacenza ( lato ovest) in ambo i lati nei tratti necessari all’attivazione del cantiere stradale;
– istituzione di strada senza uscita in Via Milano con istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “strada senza uscita – accesso consentito solo ai residenti e titolari di passi carrabili” da posizionare in Via Milano/Via G. Marconi , con un’adeguata presenza di movieri al fine di agevolare i residenti a raggiungere le proprietà laterali ed i passi carrabili;
– divieto di transito in Via Piacenza con istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto” da posizionare all’intersezione con Via G. Tranquilli e con un’adeguata presenza di movieri (lungo la via e in Via Piacenza/Via G. Marconi) al fine di agevolare i residenti a raggiungere le proprietà laterali ed i passi carrabili;
– è fatto obbligo alla ditta esecutrice di garantire, per tutta la durata dei lavori, una adeguata presenza di movieri, da posizionare nei punti dove, volta per volta,verranno attuate le chiusure.
In caso di condizioni meteo avverse o per impossibilità tecnica, il presente provvedimento avrà efficacia per altre date da concordare con l’Ufficio Osap.
