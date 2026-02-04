MALTIGNANO – Il Comune di Maltignano e Italgas annunciano la

conclusione degli interventi di riqualificazione del verde pubblico, realizzati nell’ambito del

programma “Click To Be Green” di Italgas, che trasforma l’utilizzo dei servizi digitali del

Gruppo in benefici ambientali concreti.

L’intervento ha interessato diverse aree del territorio comunale, in particolare il giardino

dell’ISC Folignano Maltignano, il sentiero Fosso Bartolino, il parco comunale e gli impianti

sportivi nella frazione Caselle di Maltignano, con l’obiettivo di migliorare la qualità del

paesaggio urbano e naturale, favorire la biodiversità e contribuire alla mitigazione degli effetti

dei cambiamenti climatici. I lavori hanno comportato la piantumazione di numerose specie

arboree e arbustive, per un totale di oltre 440 unità, distribuite tra l’area scolastica (31

specie), le aree verdi comunali e sportive (280 specie) e il percorso naturalistico (130 specie),

selezionate in base alle caratteristiche ambientali dei diversi contesti, alla loro adattabilità e

alla capacità di integrarsi armoniosamente nel paesaggio. Le specie utilizzate sono state

individuate nell’ambito di un progetto orientato alla sostenibilità ambientale, in coerenza con

il principio della “pianta giusta al posto giusto”.

Le nuove piantumazioni contribuiscono a

rafforzare il patrimonio verde esistente, a migliorare il microclima e a creare spazi più

accoglienti e fruibili per cittadini, studenti e visitatori, generando nel tempo benefici ambientali

duraturi anche in termini di assorbimento della CO₂. Gli interventi sono stati completati con

la realizzazione di impianti di irrigazione dedicati, a garanzia della corretta crescita e del

mantenimento nel tempo delle nuove alberature.

“Quest’oggi abbiamo portato a termine il progetto con Italgas “Click To Be Green”. Erano

presenti all’inaugurazione funzionari di Italgas, la Preside dell’ISC Folignano Maltignano

l’associazione Gigaro, il consigliere Gianluca Mascetti, dipendenti del Comune di Maltignano

e volontari della Protezione Civile. Ringraziamo tutti per la loro presenza. Il progetto

consisteva nella piantumazione di alberi, che è stata effettuata nella frazione Caselle. Un

ottimo lavoro, riconosciuto anche dai funzionari Italgas. Un atto di speranza, un investimento

per il futuro e un segno di rispetto per l’ambiente. Gli alberi, miglioreranno la qualità dell’aria,

ridurranno le temperature e arricchiranno il paesaggio urbano della nostra Caselle. Quelli

dell’impegno della sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico e del miglioramento della

qualità della vita “Maltignanese” sono azioni che l’amministrazione cerca di portare avanti,

insieme ai propri cittadini, che anzi esortiamo anche a prendersi cura dei nuovi alberi e del

verde presente nel nostro territorio”, hanno dichiarato il Sindaco e l’amministrazione

Comunale di Maltignano.

Il progetto “Click To Be Green” nasce con l’introduzione dei servizi innovativi “Click To Gas”,

che consentono di ridurre la quantità di CO₂ immessa in atmosfera grazie alla

preventivazione digitale, all’allacciamento e all’attivazione della fornitura gas eseguiti in un

unico appuntamento, risparmiando tempo, energia ed emissioni in atmosfera, generando al

contempo benefici per il territorio e le comunità. Tra questi benefici vi sono, oltre a una

maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali, anche il contributo

alla diffusione di una coscienza comune basata sui principi di legalità, promozione della

biodiversità e mitigazione degli effetti delle isole di calore urbane.

L’inaugurazione dell’area riqualificata ha visto la partecipazione del Sindaco Claudio Flamini

e del Consigliere Gianluca Mascetti, a testimonianza della piena collaborazione tra

amministrazione e Italgas e dell’impegno condiviso nel promuovere la tutela ambientale e la

valorizzazione del territorio

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.