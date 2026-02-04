MALTIGNANO – Il Comune di Maltignano e Italgas annunciano la
conclusione degli interventi di riqualificazione del verde pubblico, realizzati nell’ambito del
programma “Click To Be Green” di Italgas, che trasforma l’utilizzo dei servizi digitali del
Gruppo in benefici ambientali concreti.
L’intervento ha interessato diverse aree del territorio comunale, in particolare il giardino
dell’ISC Folignano Maltignano, il sentiero Fosso Bartolino, il parco comunale e gli impianti
sportivi nella frazione Caselle di Maltignano, con l’obiettivo di migliorare la qualità del
paesaggio urbano e naturale, favorire la biodiversità e contribuire alla mitigazione degli effetti
dei cambiamenti climatici. I lavori hanno comportato la piantumazione di numerose specie
arboree e arbustive, per un totale di oltre 440 unità, distribuite tra l’area scolastica (31
specie), le aree verdi comunali e sportive (280 specie) e il percorso naturalistico (130 specie),
selezionate in base alle caratteristiche ambientali dei diversi contesti, alla loro adattabilità e
alla capacità di integrarsi armoniosamente nel paesaggio. Le specie utilizzate sono state
individuate nell’ambito di un progetto orientato alla sostenibilità ambientale, in coerenza con
il principio della “pianta giusta al posto giusto”.
Le nuove piantumazioni contribuiscono a
rafforzare il patrimonio verde esistente, a migliorare il microclima e a creare spazi più
accoglienti e fruibili per cittadini, studenti e visitatori, generando nel tempo benefici ambientali
duraturi anche in termini di assorbimento della CO₂. Gli interventi sono stati completati con
la realizzazione di impianti di irrigazione dedicati, a garanzia della corretta crescita e del
mantenimento nel tempo delle nuove alberature.
“Quest’oggi abbiamo portato a termine il progetto con Italgas “Click To Be Green”. Erano
presenti all’inaugurazione funzionari di Italgas, la Preside dell’ISC Folignano Maltignano
l’associazione Gigaro, il consigliere Gianluca Mascetti, dipendenti del Comune di Maltignano
e volontari della Protezione Civile. Ringraziamo tutti per la loro presenza. Il progetto
consisteva nella piantumazione di alberi, che è stata effettuata nella frazione Caselle. Un
ottimo lavoro, riconosciuto anche dai funzionari Italgas. Un atto di speranza, un investimento
per il futuro e un segno di rispetto per l’ambiente. Gli alberi, miglioreranno la qualità dell’aria,
ridurranno le temperature e arricchiranno il paesaggio urbano della nostra Caselle. Quelli
dell’impegno della sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico e del miglioramento della
qualità della vita “Maltignanese” sono azioni che l’amministrazione cerca di portare avanti,
insieme ai propri cittadini, che anzi esortiamo anche a prendersi cura dei nuovi alberi e del
verde presente nel nostro territorio”, hanno dichiarato il Sindaco e l’amministrazione
Comunale di Maltignano.
Il progetto “Click To Be Green” nasce con l’introduzione dei servizi innovativi “Click To Gas”,
che consentono di ridurre la quantità di CO₂ immessa in atmosfera grazie alla
preventivazione digitale, all’allacciamento e all’attivazione della fornitura gas eseguiti in un
unico appuntamento, risparmiando tempo, energia ed emissioni in atmosfera, generando al
contempo benefici per il territorio e le comunità. Tra questi benefici vi sono, oltre a una
maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali, anche il contributo
alla diffusione di una coscienza comune basata sui principi di legalità, promozione della
biodiversità e mitigazione degli effetti delle isole di calore urbane.
L’inaugurazione dell’area riqualificata ha visto la partecipazione del Sindaco Claudio Flamini
e del Consigliere Gianluca Mascetti, a testimonianza della piena collaborazione tra
amministrazione e Italgas e dell’impegno condiviso nel promuovere la tutela ambientale e la
valorizzazione del territorio
