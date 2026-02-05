ASCOLI PICENO – Un’opportunità per i giovani disoccupati o inattivi di età compresa tra i 18 e i 28 anni: con il Servizio Civile Regionale saranno selezionati 392 operatori volontari in tutte le Marche. Il Comune di Ascoli Piceno ha visto finanziati tre progetti, ciascuno della durata di dodici mesi: “Benvenuti ad Ascoli Piceno 2!!!!!”, con 2 posti disponibili riferibili al settore culturale; “Digit_AP3”, con 4 posti disponibili riferibili al settore della comunicazione; e “Insieme si può 2”, con 15 posti disponibili nelle sedi dei Servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale XXII e dei Comuni di Ascoli, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Folignano, Palmiano, Montegallo, Roccafluvione e Venarotta. Ai giovani impiegati nel progetto d’intervento sarà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro, per 25 ore settimanali articolate su un minimo di 4 e un massimo di 6 giorni.
