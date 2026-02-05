La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenterà al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo sarà escluso dalla selezione

ASCOLI PICENO – Un’opportunità per i giovani disoccupati o inattivi di età compresa tra i 18 e i 28 anni: con il Servizio Civile Regionale saranno selezionati 392 operatori volontari in tutte le Marche. Il Comune di Ascoli Piceno ha visto finanziati tre progetti, ciascuno della durata di dodici mesi: “Benvenuti ad Ascoli Piceno 2!!!!!”, con 2 posti disponibili riferibili al settore culturale; “Digit_AP3”, con 4 posti disponibili riferibili al settore della comunicazione; e “Insieme si può 2”, con 15 posti disponibili nelle sedi dei Servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale XXII e dei Comuni di Ascoli, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Folignano, Palmiano, Montegallo, Roccafluvione e Venarotta. Ai giovani impiegati nel progetto d’intervento sarà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro, per 25 ore settimanali articolate su un minimo di 4 e un massimo di 6 giorni.

La domanda, completa di curriculum vitae autocertificato, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 27 febbraio 2026, utilizzando il sistema informatico Siform2 accessibile all’indirizzo

I colloqui selettivi si svolgeranno indicativamente tra il 9 e il 24 marzo. Le date saranno comunicate sul sito del Comune di Ascoli Piceno. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenterà al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo sarà escluso dalla selezione.

Per consultare il bando, i progetti e per ogni altra informazione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/27351.

