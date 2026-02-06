Presentano il volume i curatori Gabriele Mastrigli, professore associato presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam e Manuel Orazi, architetto e storico dell’architettura, in dialogo con Giuseppe Bonaccorso, professore

ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il sesto incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 11 febbraio 2025, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato all’architettura con la presentazione del libro Leggere l’architettura, scrivere la storia. Intervista a Giorgio Ciucci (LetteraVentidue, 2025).

Presentano il volume i curatori Gabriele Mastrigli, professore associato presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam e Manuel Orazi, architetto e storico dell’architettura, in dialogo con Giuseppe Bonaccorso, professore associato presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

