CASTORANO – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di yoga che si svolge teatro parrocchiale di Via Roma a Castorano.

Il corso si tiene ogni mercoledì dalle 19 alle 20 ed è realizzato da U.S. Acli provinciale Aps, Centro Hara Scuola di Yoga e Comune di Castorano nell’ambito del progetto “Diritto allo sport”.

L’iniziativa, finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Avviso n. 2/2024), mira a garantire il diritto all’attività sportiva per tutti, promuovendo l’inclusività attraverso un approccio educativo e partecipativo rivolto in particolare a gruppi vulnerabili. L’obiettivo principale è rimuovere le barriere sociali, economiche e culturali che ostacolano l’accesso allo sport, creando percorsi strutturati e accessibili a tutti.

Il corso è gratuito, ma occorre iscriversi con un messaggio al numero 3495711408.

