ASCOLI PICENO – Alla vigilia di Pineto-Ascoli, gara valida per la per la 25esima giornata del girone B del campionato di Serie C, in programma domani 8 Febbraio alle ore 17:30 allo stadio “Mimmo Pavone-Alessandro Mariani”, le parole del tecnico bianconero Tomei.

Ad arbitrare sarà Roberto Lovison della sezione di Padova, al sesto anno in Can C, coadiuvato dagli assistenti Paolo Tomasi della sezione di Schio e Alessia Cerrato della sezione di San Donà Piave e dal quarto ufficiale Cristiano Ursini di Pescara. Operatore FVS Pierpaolo Carella de L’Aquila.

“Tutti bene i ragazzi, Galuppini sta bene si ha avuto un virus intestinale, ha recuperato. Si è allenato bene, può succedere a tutti di essere meno lucidi, sta entrando nei meccanismi come tutti sarà a disposizione. Ovischaz? Valutiamo tutte le situazioni che possono accrescere il nostro bagaglio, le caratteristiche possono caratterizzare una manovra o l’altra. Nel complesso non cambia la nostra mentalità o il modo di approcciare le gare. Sono sicuro che farà anche gol calcia bene anche di sinistro.”

Ascoli terzo in classifica a 43 punti e subito sotto al 4° posto il Pineto con 36, che gara sarà: “Lavorano insieme da diverso tempo, anche se cambiano gli interpreti c’è un gruppo solido. Sarà una gara dura come tutte, noi dobbiamo continuare ad alzare il livello e continuare a crescere. Partita importante dove dobbiamo assolutamente fare meglio”

I padroni di casa sono solidi al livello difensivo e imbattuti nelle ultime tre gare.”Noi lavoriamo per poter scardinare una difesa e anche il blocco di squadra, concedono poco però dobbiamo essere focalizzati su noi stessi e sapere che ora come ora tutte le partite pesano e oggettivamente bisogna fare di tutto per il massimo dei punti, si passa attraverso le prestazioni e dobbiamo essere centrati su quello che dobbiamo fare. Loro giocano a calcio e cercano di fare la partita, importante che ognuno faccia la propria partita.”

Anche a Pineto i tifosi bianconeri saranno numerosissimi, in pochi minuti dall’apertura sono andati subito sold out il i biglietti per il Settore Ospiti. I tifosi? “Averli è sempre molto importante per noi, sentirli vicini è una spinta positiva, come al solito i ragazzi faranno di tutto per ripagare la loro fiducia”

Su Gori e Milanese, che hanno da poco firmato a titolo definitivo:”Tengo a ringraziare la società e anche la proprietà e tutti il DS perché stanno facendo un grande lavoro che secondo me è giusto ovvero costruire che non è semplice, il calcio spesso non fa tempo, dobbiamo essere lucidi e sereni ci vuole pazienza. I segnali dei riscatti sono segnali molto importanti, l’Ascoli è una società solida che sta avendo un giusto progetto è un segnale per tutti e il gruppo sente questa presenza e questo fa bene e ti fa credere sempre di più in sé stessi. Mercato? Abbiamo fatto un buon lavoro, avere giocatori di proprietà è importante anche per l’allenatore rende tutto più semplice anche a me. Abbiamo un centro sportivo importante e una tifoseria straordinaria. Cozzoli ha preso questa decisione perché qui aveva poco spazio, lo abbiamo supportato il Girone C è molto duro e gli auguro il massimo, professionista serio e ragazzo di gruppo”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.