Pineto-Ascoli, gara valida per la per la 25esima giornata del girone B del campionato di Serie C
Domenica 8 Febbraio alle ore 17:30 allo stadio “Mimmo Pavone-Alessandro Mariani”
Arbitra Roberto Lovison della sezione di Padova, al sesto anno in Can C, coadiuvato dagli assistenti Paolo Tomasi della sezione di Schio e Alessia Cerrato della sezione di San Donà Piave e dal quarto ufficiale Cristiano Ursini di Pescara. Operatore FVS Pierpaolo Carella de L’Aquila.
Rizzo Pinna assente dell’ultimo momento per febbre.
FORMAZIONI UFFICIALI
PINETO (3-5-2): Tonti; Postiglione, Frare, Ienco; Gagliardi, Germinario, Lombardi, Pellegrino, Borsoi; Vigliotti, D’Andrea. A disposizione: Marone, Boccacci, Giannini, Serbouti, Amadio, Nebuloso, Viero, Spina, El Haddad, Marrancone, Biggi. Allenatore: Tisci
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Oviszach, Milanese, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Barosi, Brzan, Rizzo, Pagliai, Menna, Bando, Ndoj, Palazzino, Galuppini, Silipo, Chakir, Corazza. Allenatore: Tomei
RETI: 11’ e 33’ pt Corradini (A), 20’ pt rig. D’Andrea (P), 92′ Galuppini (A.)
NOTE: ammoniti Oviszach (A), Guiebre (A). Espulso al 42’ pt dalla panchina il prep. atletico Mastropietro (P) per proteste. Spettatori 1.204, di cui 510 ospiti. Rec. 3’ pt
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′- Ascoli con la maglia bianconera, calzettoni e pantaloncini neri, Pineto col classico completino biancoazzurro. Batte Gori
4′ Tiro di Alagna dal limite, palla sul fondo
11′ GOOOOL ASCOLI, Corradini riceve in area si libera in mezzo a tre e poi davanti a Tonti piazza in rete
15′ RIGORE PER IL PINETO Errore in fase di impostazione, sbaglia Damiani, Vigliotti ne approfitta e conquista un calcio di rigore. Revisione al FVS, l’arbitro conferma il penalty
19′ GOL DAL DISCHETTO, D’Andrea non fallisce e pareggia
24′ OCCASIONE PINETO, tiro potente rasoterra da fuori area di Germinario che colpisce il palo interno
29′ OCCASIONE ASCOLI, ancora Corradini in area a tu per tu con Tonti viene chiuso e la palla debole indirizzata in porta viene spazzata dalla difesa
33′ GOL ASCOLI, doppietta di Corradini, il centrocampista recupera una palla sulla trequarti e si invola verso l’area, azione solitaria di sfondamento tiro dal limite che si infila in porta
39′ OCCASIONE PINETO, cross per D’Andrea solo in area tenta un’acrobazia, palla sopra la traversa di poco
40′ ammonito Oviszach
45′ 3 minuti di recupero
SECONDO TEMPO
2′ tiro di Pellegrino in area, para Vitale
4′ scambio in area, tiro di prima di Gori, botta potente respinta da Tonti
6′ ancora D’Andrea in dribbling su tre tenta un pallonetto dal limite, palla sul fondo
9′ ammonito Guiebre per una gamba troppo alta sul difensore avversario
12′ cambio Pineto out Vigliotti dentro Biggi
13′ OCCASIONE ASCOLI, D’Uffizi tira in porta da dentro l’area Tonti devia in tuffo il rasoterra spazza poi la difesa
18′ OCCASIONE ASCOLI, Corradini si invola e serve Guiebre, dal suo cross due tiri di Damiani respinti dalla difesa in corner, dal corner occasione per Gori che devia verso la porta, ma Tonti para sulla linea
22′ cambio Ascoli fuori Oviszach dentro Galuppini
23′ OCCASIONE ASCOLI, Gori in area si libera in mezzo al traffico però non calcia subito, la palla termina sui piedi di D’Uffizi, tiro a giro respinto da Tonti
27′ Doppio cambio Pineto fuori Gagliardi e Ienco, dentro Giannini e Serbouti
28′ ancora pericoloso il Pineto, con un colpo di testa che esce di poco
29′ triplo cambio Ascoli: fuori Gori, Milanese e Corradini, dentro Chakir, Ndoj e Pagliai
34′ rischia grosso l’Ascoli tiro ravvicinato di Biggi deviato in tuffo da Vitale
37′ SFIORA IL GOL IL PINETO. cross rasoterra in area di Serbouti, controlla in area D’Andrea ma la sua conclusione in caduta esce di pochissimo
38′ triplo cambio Pineto: fuori D’Andrea e Borsoi, dentro El Haddad e Marrancone
43′ occasione Ascoli, Guiebre servito in corsa da Damiani in area si allarga troppo e invece di tirare crossa verso l’area e la palla viene deviata in corner
45′ 5 minuti di recupero
47′ GOL ASCOLI CON GALUPPINI, assist rasoterra di D’Uffizi in area, il 14 stoppa e batte Tonti con un preciso rasoterra mancino
50′ termina il match
