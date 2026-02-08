PINETO – L’Ascoli vola a 46 punti, grazie alla tredicesima vittoria, consolidando il suo ruolo di big del girone. Il Pineto resta fermo a 36, pagando forse un po’ di imprecisione sottoporta nei momenti chiave. Al termine della gara vinta 3 a 1 dal Picchio, con la doppietta di Corradini e il go finale di Galuppini, ecco le parole dei protagonisti in sala stampa.

Impressionante la cornice di pubblico al “Pavone-Mariani” con 1204 spettatori, di cui quasi la metà (510) di fede bianconera, a conferma del calore della piazza ascolana.

Il tecnico del Pineto, Tisci: “Ci è mancato un pizzico di precisione nelle occasioni avute, tante occasioni da una parte e dall’altra, ce la siamo giocata a viso aperto. Loro più bravi di noi a capitalizzare, ci è mancata la bravura proprio in questo. Usciamo sconfitti, ma abbiamo fatto la nostra partita ce la siamo giocata a viso aperto. Sono una squadra forte e credo che lo abbiano dimostrato. Sono contento di come abbiamo affrontato questa gara. Non ci siamo mai arresi e potevano esserci situazioni per arrivare al pareggio. Mi tengo la prestazione, stiamo facendo il nostro percorso. Corradini? Non solo lui, l’Ascoli ha giocatori di qualità e siamo andati uomo contro uomo e ci sono situazioni in cui i duelli si perdono.”

Il mister dell’Ascoli, Tomei: “Una bella partita le due squadre si sono affrontate a viso aperto, primo tempo abbiamo cercato di dominare il gioco, con Milanese e Corradini che erano stanchi ho preferito cambiare e mettere un pò di sostanza. Anche nel secondo tempo ci sono state diverse situazioni per fare gol, recrimino questo che dobbiamo capitalizzare di più. Corradini? Sta crescendo all’inizio ha avuto difficoltà anche perché ora si sta allenando con continuità, ha dimostrato il suo grande stato di forma. Le squadre devono essere costruite con giocatori che ti mettono in difficoltà sulle scelte e ti danno la possibilità di attingere da energie fresche. Sul gol? noi crediamo in questo gioco, si può sbagliare però tante volte con queste situazioni dominiamo il gioco, per me Damiani ha fatto una grande partita. Oggi era una partita importantissima, un campo dove si trova sempre difficoltà. Oggi era un test molto probante per me e sono felice che alla fine l’abbiamo portata a casa”.

Corradini, autore della doppietta. Partita monumentale la sua, due gol da categoria superiore: il primo di pura tecnica, il secondo di potenza e cattiveria agonistica. In mezzo al campo è ovunque. Dominante: “Non ho fatto il ritiro in estate e non ero brillante, poi mi sono rimesso e ora con la fiducia che mi ha dato il mister sto bene, una grande emozione il primo gol con questa maglia. Ho visto spazio per arrivare in porta sul secondo gol ho visto che non mi chiudevano e per fortuna è entrata. Loro erano una grande squadra, una vittoria. Ai tifosi posso dire solo grazie, in casa l’affetto è enorme sia in casa che fuori casa. Come mezz’ala mi sono trovato bene dove mi mette il mister i concetti con cui lavoriamo li esprimiamo oggi mi sono potuto spingere in avanti di più.”

