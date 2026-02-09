ASCOLI PICENO – Una buonissima prestazione.

L’Atletico Ascoli ha vinto 3-0 contro il San Marino allo stadio “Del Duca” nel pomeriggio di domenica 8 febbraio. Gara valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni a fine gara, in conferenza stampa, di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “Contenti per la vittoria ma ancora una volta rammaricati per la direzione arbitrale. Un giocatore finito in ospedale, altri due ammoniti, altri che escono con ginocchia gonfie e chi guarda la partita non comprende il perchè di tutto questo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, da tre anni non sbagliano approccio né durante gli allenamenti né durante le partite, nonostante le molte difficoltà che ci tormentato da luglio ma società e squadra hanno spalle forti e l’hanno dimostrato”.

