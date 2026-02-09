L’iniziativa è realizzata da Unione Sportiva Acli Marche e Amministrazione Comunale locale e si svolge in orario scolastico extrascolastico

ASCOLI PICENO – Ha preso il via, nei giorni scorsi, un progetto di insegnamento degli scacchi che coinvolge un centinaio di alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori di Maltignano.

L’iniziativa è realizzata da Unione Sportiva Acli Marche e Amministrazione Comunale di Maltignano e si svolge in orario scolastico extrascolastico.

“Giocare regolarmente a scacchi – dicono i promotori del progetto – offre ai bambini e ai ragazzi un’occasione unica per sviluppare capacità che vanno ben oltre il semplice gioco. Gli scacchi allenano la concentrazione, perché ogni mossa richiede attenzione e controllo. Stimolano il pensiero logico e la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, competenze fondamentali nello studio e nella vita quotidiana. Aiutano anche a migliorare la memoria, dato che i giocatori devono ricordare schemi, strategie e posizioni”.

I praticanti del gioco degli scacchi stanno aumentando sensibilmente ogni anno in tutto il mondo, sia a livello agonistico, sia a livello di hobby.

“Nelle scuole primarie, gli scacchi – concludono i promotori del progetto – favoriscono lo sviluppo della pazienza e dell’autocontrollo, qualità che sostengono una crescita equilibrata. Nelle secondarie inferiori, diventano un potente strumento per imparare a prendere decisioni ponderate e a gestire la pressione. Il gioco, inoltre, educa al rispetto delle regole e dell’avversario, promuovendo un clima di sana competizione. Gli scacchi sono inclusivi: non richiedono abilità fisiche particolari e permettono a tutti di esprimere il proprio talento. Offrono anche un modo divertente per socializzare e collaborare, sia in classe sia nei tornei scolastici. In definitiva, introdurre gli scacchi nella routine degli studenti significa regalare loro un’attività formativa, stimolante e profondamente educativa”.

