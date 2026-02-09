Sono previste 400 ore di intervento suddivise tra attività motoria, giocosport della pallavolo, judo e scacchi, compresi interventi extrascolastici di socializzazione e apprendimento

ASCOLI PICENO – Prende il via “SPRINT – Sport, partecipazione, responsabilità, inclusione, nutrimento e tenacia” realizzato da Asd Aps Centro Iniziative Giovani con il contributo della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno.

Il progetto, infatti, è uno dei vincitori del bando “Sport e creatività a scuola 2025” emesso dalla Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno e andrà avanti fino alla conclusione dell’anno scolastico 2026/2027.

“La nostra proposta – dice il presidente di Asd Aps Centro Iniziative Giovani Sandro Tortella – nasce dall’esigenza di affrontare una criticità ormai evidente nel sistema educativo e sociale: la carenza di attività motoria regolare tra bambini e adolescenti e il conseguente rischio di abbandono sportivo, soprattutto tra le ragazze. La pratica sportiva, che dovrebbe rappresentare un’opportunità di crescita e formazione, viene spesso percepita come un impegno gravoso o come un’attività esclusivamente agonistica, perdendo così la sua funzione educativa e inclusiva. Il progetto non si limita a proporre attività, ma vuole costruire una cultura dello sport che sia parte integrante della scuola e della comunità”.

Nella realizzazione delle attività progettuali sono coinvolti l’Istituto scolastico comprensivo interprovinciale dei Sibillini e il Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù con attività scolastiche che saranno realizzate nel territorio dei comuni di Ascoli Piceno, Comunanza, Force e Montefalcone Appennino grazie anche alla collaborazione dei partner Pallavolo Ascoli e Asd Aps Giovanile Picena.

Sono previste 400 ore di intervento suddivise tra attività motoria, giocosport della pallavolo, judo e scacchi, compresi interventi extrascolastici di socializzazione e apprendimento.

