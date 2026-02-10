ASCOLI PICENO – Alla presenza del Sindaco Marco Fioravanti, del Prefetto Sante Copponi, del Questore Aldo Fusco e del Presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono, è stata consegnata la Benemerenza Civica all’agente di Polizia Lorenzo Virgulti, rimasto ferito negli scontri durante il corteo per Askatasuna, a Torino.

La proposta, avanzata dal primo cittadino, era stata approvata dalla maggioranza del Consiglio comunale nella seduta di lunedì 9 febbraio.

Con la Benemerenza, l’Amministrazione comunale ha voluto dare il giusto riconoscimento all’agente ascolano che, come si legge nel testo, “si è lanciato generosamente e con estremo coraggio a difesa di un suo collega, vittima di un bestiale e criminoso pestaggio che poteva avere esiti letali”. La decisione di conferire a Lorenzo Virgulti il riconoscimento è legata al suo “straordinario comportamento”, che “rappresenta un esempio di altissimo valore umano e professionale e si pone come motivo di profondo orgoglio per la città di Ascoli Piceno e per la sua Comunità, quale esaltazione degli ideali e dei valori su cui poggiano saldamente il nostro Paese e le sue Istituzioni”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.