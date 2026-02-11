ASCOLI PICENO – Una raccolta differenziata sempre più efficiente, in grado di proseguire il percorso “green” avviato dall’Amministrazione Comunale di Ascoli e migliorare ancor di più il decoro urbano. Un’importante novità per il 2026 è relativa alla modalità di conferimento del rifiuto del secco non riciclabile: non più mediante sacchi da esporre fuori dalla porta e lungo le strade, ma attraverso un apposito mastello che verrà consegnato a tutte le famiglie a partire da lunedì 2 marzo. Proprio da quella data infatti, e fino al 31 marzo, presso il centro distribuzione di via Calzecchi Onesti 12 sarà possibile ritirare gratuitamente il kit per la raccolta differenziata 2026, con fornitura dei sacchi e del mastello per il secco. Con questa modifica, il rifiuto del secco non riciclabile sarà gestito allo stesso modo dell’umido, che prevede già il ritiro attraverso apposito mastello, mentre per il ritiro di carta e plastica non cambierà nulla.

“Ascoli si proietta verso un futuro ancor più verde e sostenibile – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – perché con queste modifiche riusciremo a garantire una raccolta differenziata di migliore qualità, tutelando anche il decoro urbano grazie ai mastelli per il secco”.

Come detto, la fornitura potrà essere ritirata dal 2 al 31 marzo, dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-18 e il sabato con orario 9-13. Per il ritiro del kit gratuito, sarà obbligatorio presentare il documento di identità elettronico o la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI. Per tutte le informazioni è possibile scrivere a [email protected] o andare sul sito www.ecoinnovasrl.it, oppure contattare il numero verde 800.200.804.

