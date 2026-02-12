ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale 88 del 12 febbraio 2026 l’Amministrazione comunale dispone di istituire:
Viabilità
15 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 00:00 e
17 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 00:00
- Interdizione alla viabilità, fatta eccezione per veicoli forze di polizia, emergenza e soccorso, in piazza Roma, via XX Settembre, c.so Trento e Trieste (tratto da via xx settembre a via Goldoni), via A.Ceci, via Cairoli, via Vidacilio, via d’Ancaria, via Marucci, via Clementi, via delle Torri (da via Clementi a piazza S.Agostino), piazza S.Agostino, c.so Mazzini (da piazza s.Agostino a via L.Dari), via niccolò IV, via Q.C.Rufo;
- in c.so Trento e Trieste (tratto da via Goldoni a piazza S.Maria Intervineas) doppio senso di circolazione riservato ai veicoli dei residenti/dimoranti/aventi titolo di via Goldoni e via dei Sabini al fine di garantire accesso e uscita da quest’utima;
Sosta per allestimento e disallestimento
Dal 14 febbraio ore 14:00 al 18 febbraio ore 10:00
- Divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma (lato Est), c.so Trento e Trieste, piazza Simonetti (eccetto stalli Prefettura), via A.Ceci negli spazi identificati dalla planimetria allegata come “postazioni fisse”;
Sosta per lo svolgimento degli eventi
15 febbraio dalle 8:00 alle 00:00 e
17 febbraio dalle 13:00 alle 00:00
Divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma, via XX Settembre, c.so Trento e Trieste (tratto da via xx settembre a via Goldoni), piazza Simonetti (eccetto stalli Prefettura), via A.Ceci, via Cairoli, via Vidacilio, via d’Ancaria, piazza S.Agostino;
Cantieri
15 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 00:00 e
17 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 00:00
Riduzione a m.1,50 max di profondità delle aree cantiere site in via del Trivio (tratto da piazza Roma a c.so Mazzini), c.so Mazzini (tratto da piazza s.Agostino a c.so Trento e Trieste), via C.del Duca (tratto da piazza del Popolo a c.so Trento e Trieste);
Interdizione totale alla movimentazione dei mezzi da e verso le suddette aree cantiere nelle fasce orarie indicate;
