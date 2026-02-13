Ultimi giorni per le iscrizioni al concorso mascherato dei gruppi e delle singole maschere, le iscrizioni saranno possibili dal 9 al 14 febbraio recandosi alla segreteria dell’associazione

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per l’invasione di scolaresche, nel centro storico, oggi 13 febbraio (a seguito dello slittamento per il maltempo) per il tradizionale Carnevale delle scuole che vedrà oltre 1800 alunni esibirsi in maschera, in Piazza del Popolo e nel chiostro di San Francesco, accompagnati da Re Carnevale (Roberto Paoletti) insieme a Buonumor Favorito (Amedeo Lanciotti) e Lu Sfrigne (Roberto Lauretani).

Piazza del Popolo – In piazza del Popolo si esibiranno, alle 9,40 la primaria di S.Agostino (tutto il plesso) con “Coccia pelata de trenda capigghie, tutta la notte ce canda li rigghie”; alle 9,50 la primaria Caselli (classe 5°) di San Benedetto del Tronto con “Venete iecche che ve faceme balla’;

alle 10 la primaria di San Domenico con “Babb natal e’ rrevate e lu puost n’e’trevate”; alle 10,10

la scuola per l’infanzia di Villa Pigna con “Statt che mo’ ‘pparecchieme”; alle 10,20 la primaria di Villa Pigna (1A-1B-2B-3A -3B) con “Stu carnevale e’ da ncurnecia’!”; alle 10,30 la scuola per l’infanzia di Roccafluvione con “Che meraviglia con pilù”; ”; alle 10,40 la primaria Don Giussani con “E mica seme tutte uguale… pe ffertuna!”; alle 10,50 l’infanzia della Malaspina (C1 e C2) con “Aua’ che meravigghia sta cettà”; alle 11,00 la primaria Malaspina 4°A e $° B tempo normale con “L’ ascula’ dalla a alla zeta”; alle 11,10 la primaria Rodari con La banda della Rodari:non rubiamo gioielli ma sorrisi”; alle 11:20 la primaria Malaspina 2°A e 2°B tempo pieno con “Facemce do zumpe”; alle 11:30 la primaria della Malaspina 2° e 3° tempo normale con “Api-amoci”; alle 11:40 la media Luciani con “Lu rille c’ha sempre raggio’, ma pinocchje fa de capoccia suo’ ”; alle 11,50 la primaria Malaspina 3°A tempo pieno con “Ma fusce che…”; alle 12,00 la primaria Malaspina 3°B tempo pieno con “Ce sem n’vecchiat de botta…”; alle 12,10 la media Ceci-Cantalamessa con “E mo’ ndo je’me a scia’ ”.

Chiostro di San Francesco – Nel chiostro di San Francesco si esibiranno, alle 9,40 la primaria del Preziosissimo Sangue (3°, 4° e 5°) con “Quist’anne che quassu’ nen se po’fa’jeme jo mare a scia’!”;

alle 9,50 la primaria Montessori 4°A e 5°A con “Li mattnelle che balla e traballa”; alle 10,00 l’infanzia di Piane di Morro con “ L’ascula’ tira la liva e nasconne la ma”; alle 10,10 la primaria San Filippo e Giacomo con “Fritto misto che passio’ ”; alle 10,20 l’infanzia di S.Agostino (sezioni A, B e C) con “Uardet che meravigghia sti piatte, nun e’ sule pe’ magna’ ma opere d’arte”; alle 10,30 scuola per l’infanzia di Venarotta con “ Gli allegri scienziati”; alle 10,40 l’infanzia di S.Gaetano con “Un arcobaleno di colori”; alle 11,00 la primaria S.Serafino con “Anche la San Serafino alle olimpiadi ci sara’e come sempre ballerà”; alle 11,10 la primaria Malaspina 4°A e 4° B tempo pieno con “Ce seme probbia ‘ngiambate!”; alle 11,20 la primaria Malaspina 1°A tempo pieno con “Alfabeto all’ascolana”; alle 11,30 la primaria Malaspina 1°B tempo pieno con “Altre che remigini..nu sem manager senza quatrini!”; alle 11,40 la primaria Malaspina 1°-5° tempo normale con “Generazione sottovetro”; alle 11,50 la primaria Malaspina 5°A tempo pieno con “Dove prima ce pegghie’ li’ quatri’ mo ce pigghia li frechi’ ”; alle 12,00 la primaria Malaspina 5°B tempo pieno con “Tu si che carnevales”; alle 12,10 la media D’Azeglio con “Ai vs ia – artificial intelligence vs intelligenza ascolana”.

Sempre oggi, ma nel pomeriggio alle ore 16, è prevista una visita delle maschere Lu Sfrigne e Buonumor Favorito all’ospedale Mazzoni di Ascoli dove incontreranno i bambini nel reparto di Pediatria e anche i pazienti in Nefrologia e Cardiologia grazie all’autorizzazione dell’Ast di Ascoli. La sera, invece, dalle ore 21:30, musica in piazza del Popolo con l’iniziativa “All in, tutti in maschera” a cura delle associazioni giovanili cittadine.

Giornata ricca di appuntamenti anche quella di sabato 14 febbraio. Alle ore 11 in Piazza del Popolo è previsto un laboratorio didattico gratuito per i bambini su “Storie di maschere e Carnevali” che si protrarrà anche nel primo pomeriggio fino a poco prima del concerto di Misfit, dalle ore 16. A seguire, dalle 17, sarà la volta del concorso per gruppi mascherati con le esibizioni degli iscritti alla categoria “OB” (Omnia Bona). Alle 17,30, invece, tornerà nella Loggia dei Mercanti la tradizionale “Raviolata”, degustazione gratuita di ravioli di Carnevale con musica. Un’iniziativa ideata da “Li precise” e a cura dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”. Dalle ore 20, poi, appuntamento con il tradizionale veglione di Carnevale organizzato sempre dall’associazione al Circolo cittadino.

Ultimi giorni per le iscrizioni al concorso mascherato dei gruppi e delle singole maschere, le iscrizioni saranno possibili dal 9 al 14 febbraio recandosi alla segreteria dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” all’interno della Bottega del terzo settore in corso Trento e Trieste e riempiendo l’apposito modulo. Contestualmente ci si potrà iscrivere anche all’associazione “Il Carnevale di Ascoli”. La segreteria sarà aperta fini a domani, venerdì 13 febbraio dalle ore 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18, mentre sabato 14 febbraio ci si potrà iscrivere dalle 9 alle 12:30, termine ultimo per partecipare al concorso. Gli iscritti al concorso in maschera potranno partecipare anche alla terza edizione del “Premio Tonino Fanfulla-Ancaria d’Oro”, dedicato a Tonino Silvaggio, noto con il soprannome Fanfulla, ormai ufficialmente parte integrante del programma carnascialesco curato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli. Possono partecipare al Premio le maschere di tutte le categorie, ma nel caso di gruppi verrà valutata una sola figura che dovrà essere indicata nel modulo di iscrizione.

