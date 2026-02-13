Il ricavato della serata sarà infatti devoluto al service Nemo, che sostiene strutture specializzate d’eccellenza in Italia per la diagnosi, la cura e la presa in carico globale delle persone affette da malattie neuromuscolari

ASCOLI PICENO – Si è svolta venerdì 6 febbraio 2026, presso il ristorante Chisc di Ascoli Piceno, la sesta edizione della “Cena al Contrario” organizzata dal Rotaract Club Ascoli Piceno. Una serata partecipata, all’insegna della convivialità e della solidarietà.

La cena spettacolo con dj-set, a cura di Manuel Capannelli, unica nel suo genere nel territorio ascolano in quanto servita in ordine inverso, dal dolce all’aperitivo, ha sorpreso e divertito tutti i partecipanti.

A guidare l’iniziativa il Presidente Tazio Andrea Marucci, che ha ringraziato i presenti per la grande partecipazione e per la sensibilità dimostrata. Un ringraziamento speciale va a Roberto Paoletti, Presidente Rotary Club Ascoli Piceno, e a Domenico D’Auria, Pasta RD Distretto 2090, che hanno preso parte con grande entusiasmo.

Il ricavato della serata sarà infatti devoluto al service Nemo, che sostiene strutture specializzate d’eccellenza in Italia per la diagnosi, la cura e la presa in carico globale delle persone affette da malattie neuromuscolari.

Un risultato che conferma l’impegno del Rotaract a favore del territorio e delle persone in difficoltà, unendo divertimento e solidarietà in modo concreto.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.