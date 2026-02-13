ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza dirigenziale 89 del 13/02/26 – Regolamentazione della circolazione veicolare in G. Mazzini – Via Bonaccorsi – per piazzamento autopompa e autobetoniera per lo svolgimento di opere edili presso Palazzo Parisani. Richiedente: Imp. Gaspari Gabriele srl
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 89 del 13 febbraio 2026 l’Amministrazione comunale ordina l’adozione, per il giorno di sabato 21 febbraio 2026 e per ulteriori di due episodi da concordare con congruo anticipo con lo scrivente ufficio, con orario 07:00 – 11:00, dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità e della sosta:
- l’interdizione temporanea del transito veicolare in C.so Mazzini civ. 223 – 235 con contestuale deviazione dello stesso ( proveniente da ovest) su Via Bonaccorsi, con istituzione su quest’ultima del transito alternato da movieri come prescritto dall’art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. La percorrenza di Via Bonaccorsi con direzione di marcia sud-nord sarà riservata ai residenti della zona interdetta al transito. Nella fascia oraria di chiusura dovrà essere sempre garantito il transito pedonale al fine di garantire l’accesso alle proprietà laterali nonché alle attività commerciali lasciando un corridoio pedonale protetto di almeno 1.20 metro;
- obbligo direzionale dritto e destra da apporre all’intersezione tra Via dei Bonaparte e Piazza Viola (eccetto residenti della zona interdetta al transito);
- l’interdizione temporanea del transito veicolare per il tratto compreso dall’intersezione con la Via T. Afranio e fino a Via G. Sacconi e in quest’ultima via per il tratto compreso dall’intersezione con il C. so G. Mazzini fino a P.zza G. Giacomini per il tempo strettamente indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in controsenso dei mezzi utilizzati mediante l’utilizzo di movieri a cura e spese della ditta richiedente; di impedire altresì temporaneamente l’accesso sulle vie citate ai veicoli provenienti dalle vie limitrofe al momento del passaggio del veicolo/veicoli utilizzati.
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sui primi 10 metri di Via T. Afranio ( da Corso G. Mazzini) in ambo i lati , al fine di rendere più agevole la manovra di immissione dei mezzi su C. so G. Mazzini;
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sui primi due stalli di sosta (uno sul lato dx e l’altro su quello sx)di via Sacconi al fine di rendere più agevole la manovra di immissione dei mezzi su C. so Mazzini.
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati sul tratto di C.so G. Mazzini ricompreso tra Via Bonaccorsi e Via Bonaparte; La modifica alla viabilità, regolamentata dal presente provvedimento, dovrà avvenire mediante l’ausilio di un numero adeguato di movieri da posizionare rispettivamente alle seguenti intersezioni:
- Via dei Bonaccorsi/Corso G. Mazzini;
- Via dei Bonaccorsi/Piazza Viola;
- Piazza Viola/Via dei Bonaparte per consentire il transito ai residenti nella zona interdetta al traffico e coordinarsi con i movieri presenti nei punti sopra indicati;
- per il punto 3) su ogni accesso e intersezione per consentire il transito in sicurezza.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo