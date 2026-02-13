Presenta il volume la curatrice Cristiana Colli, curatrice e giornalista indipendente, in dialogo con Pippo Ciorra, professore ordinario presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design

ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il settimo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 25 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato all’architettura con la presentazione del libro Adriatico. Mare d’inverno (Artem, 2024).

Presenta il volume la curatrice Cristiana Colli, curatrice e giornalista indipendente, in dialogo con Pippo Ciorra, professore ordinario presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam, Gian Marco Luna, biologo direttore di CNR IRBIM, Giuseppe Bonaccorso, professore associato presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam,.

