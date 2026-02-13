Il sito è stato realizzato secondo gli standard tecnici richiesti per le operazioni sanitarie ed è abilitata al volo notturno, una caratteristica fondamentale che consente l’utilizzo dell’elisoccorso 24 ore su 24, anche in condizioni di scarsa visibilità

MONTALTO DELLE MARCHE – L’elisuperficie di Montalto delle Marche entra ufficialmente a servizio del sistema regionale di elisoccorso, rafforzando la capacità di intervento rapido in un’area strategica del territorio.

Da ieri, 12 febbraio 2026, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ente gestore del servizio di elisoccorso regionale, ha proceduto alla presa in carico del sito di atterraggio dal Comune, proprietario della struttura. Ora l’elisuperficie è pienamente integrata nella Rete Elisuperfici Marche (R.E.M.).

“Garantire la tempestività dei soccorsi, in particolare nelle aree interne e più difficilmente raggiungibili, è un obiettivo fondamentale per assicurare pari diritti di assistenza a tutti i cittadini – ha sottolineato l’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro -. L’integrazione di nuove elisuperfici nella rete regionale rafforza la sicurezza, migliora l’efficacia degli interventi e consente di ridurre in modo significativo i tempi di risposta nelle situazioni più critiche. Un servizio come questo non solo potenzia il sistema sanitario e di protezione civile, ma può fare realmente la differenza, arrivando – nel senso vero del termine – a salvare vite umane”.

Ringrazia la Regione per la collaborazione il sindaco di Montalto Daniel Matricardi: “L’elisuperficie rappresenta per noi un’infrastruttura strategica, pensata per servire un’area ben più vasta dei confini comunali – ha detto -. Si inserisce nella rete regionale dell’emergenza-urgenza, in cui le elisuperfici svolgono un ruolo essenziale per garantire interventi tempestivi. Grazie a questa struttura, anche chi vive o si trova nelle aree interne potrà contare in pochi minuti su servizi sanitari di primo livello, fondamentali soprattutto nei casi di patologie tempo‑dipendenti”

Il sito è stato realizzato secondo gli standard tecnici richiesti per le operazioni sanitarie ed è abilitata al volo notturno, una caratteristica fondamentale che consente l’utilizzo dell’elisoccorso 24 ore su 24, anche in condizioni di scarsa visibilità. Questo permetterà interventi più tempestivi in caso di emergenze sanitarie e di protezione civile, riducendo i tempi di soccorso soprattutto nelle aree interne.

L’elisuperficie di Montalto delle Marche potrà essere utilizzata sin da subito dal servizio di elisoccorso regionale, andando a rafforzare una rete che conta già oltre 35 siti distribuiti sul territorio marchigiano. Una presenza che migliora la copertura territoriale e rende il sistema di emergenza più capillare ed efficiente.

La sua realizzazione è frutto della collaborazione tra Comune di Montalto delle Marche e Regione Marche, con il supporto tecnico del Gruppo R.E.M., che ha accompagnato l’intero percorso dalla progettazione.

Dopo la presa in carico, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche affida come da prassi la gestione al “gestore aeronautico specializzato”, avviando il processo di certificazione ENAC, ultimo passaggio verso la piena operatività.

