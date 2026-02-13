ASCOLI PICENO – Questo campionato di Serie C non smette mai di procurare sorprese, nonostante la seconda posizione in classifica nel Girone B, il Ravenna FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Marco Marchionni. Insieme a lui vengono sollevati dall’incarico anche i collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri.

Nel corso delle 65 partite alla guida dei giallorossi, Marco Marchionni ha contribuito in maniera significativa a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, conquistando la vittoria dei playoff e della Coppa Italia di Serie D, accompagnando il Ravenna nel percorso che ha portato al ritorno tra i professionisti. La Società desidera esprimere a Marco Marchionni, Daniel Neri e Pino Irrera un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante la loro esperienza in giallorosso, augurando loro le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore.

