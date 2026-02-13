Allenatore di grande esperienza, con un passato anche in categorie superiori, è noto nel panorama calcistico nazionale per carisma e competenza.

Nel suo curriculum figurano oltre 1000 panchine tra Serie B e Serie C, impreziosite dalla conquista di quattro promozioni in Serie B alla guida di Cosenza, Catanzaro, Pisa e Juve Stabia.

Il Pontedera aveva comunicato poche ore fa l’esonero di Simone Banchieri, insieme al vice Hicham Miftah e al collaboratore tecnico Simone Fossà, ringraziando lo staff uscente per la professionalità e l’impegno profusi nei mesi trascorsi