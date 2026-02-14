ASCOLI PICENO – Nuovo record di iscrizioni al concorso per i gruppi mascherati dell’edizione 2026 del Carnevale di Ascoli: sono ben 132, rispetto ai 128 del 2025, i gruppi che prenderanno parte alla tradizionale gara in maschera. Ecco l’elenco completo dei gruppi, divisi per categoria, che si sono iscritti, grazie al grande lavoro svolto come segreteria da Luigia Rossi Brunori e Daniela Matalucci insieme agli altri membri del direttivo dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”. Si entra, dunque, nel vivo del Carnevale con l’avvio del concorso in maschera.

Categoria “A”: G.22 – Pozza, Pite e Montacute, perché nen sete venute?; Appiccia e smuorce e smonta li lemenarie che mo’ ‘rriva pure carnevale!!!; Grazie dei fiori; L’ascula’ in pellegrinaggio se ne va sanda rita s’accascia; Tanti turisti n’Ascule…e’ rrevate pure li vichinghi; Devie’ esse l’uddema voce del palazzo e mo’ li lavore parte che sto … ; Ma probbia mo’ sogna bbia’ a chiude li piazze chen tutte li crestia’?; Se piazza Arringo vuo’ attraversa’ pe lu sottosopra dive passa; Imballando con le stelle; Qualunque parte va’, la crema d’Ascule ce sta; L’ascula’ te sa rebbattezza’; Ascoli mie’ bella, de turisti tie’ rrempita… Pure li marziani l’è scelta come meta preferita.

Categoria “B”: Feleme’ siente che fridde che fa’!!! Aremetteme lu predde e la moneca; I fratelli… l’eredità, la casa; Che razza de ca’ e’…!!??; Li presendos; L’ultima cena la faceme ‘n piazza; Isse show – la Corrida dei talenti – diventa famoso con noi; Abbili e arruolati; Ma io’ li ciardi’ de che se lamenda Custandi’; Milano Cortina, mo rreveme!!!; Aiutetece ad acchiappa’ la tigre de Venarotta; Quelle nove n’n s’aremove; Li figghie è nu done ma nen me n’è scite une buone; A quiss da na’ recchia gghie entra e da chell’addra gghie esce; Chi bella vo’ compari’… quacche pena ha da pati’; Multiservizi piceni: la soluzione per tutti i… bisogni; Lu puma d’ Mozza dove sta? Li o la’?; Stenghe male…che e’ stu sfoghe!; La rota in Ascoli; Varco di qui varco di là… mica so capite dove deve passa’; E’ revelate; A LCarnevale… c’è un ponte da varare!; la piazza è devute refa’, une ngima naddre ce tocca sta’; C’è scappate la ciuetta; Dove iem massera.

Categoria “C”: Conte e contessa Brunforte da Loropiceno; La fatina de li diende; Elizabeth a n’Ascule; Dentre lu bosche ce so’ nate e lu puma so’ cchiappate; Cabinovia: Ascoli Monte Piselli; Cercheme lu canale ma m sa’ che seme sbagghiate Carnevale; Na coppia de …stupede; Uno, due, tre… fante, cavallo e re!; Chat liva; Lu puma de Venarotta, quello che non magna se reporta; I ragni; La Ztl vale tutte li di’…a Carnevale in piazza nen se po’ veni’; Fritto misto all’ascolana; La basilica de vitruvete; E mo n’dove l’appiceche?!; Lu clima … temperate; Nn sapeme dove icce a nasconne; Mittece ‘na preta sussopra; Manica larga manica stretta; Se Vince’ n’n c’ha lu puoste, l’aperitivo ce lu perteme da casa; Seme partite a razze…e seme fenite a cazze; Quanne la bocca prende e il culo rende n’cula alle medicine; S’e’ rrevenate che li macchenett; N’arreveme a uarda’; Santemiddie e la Madonna stavodda sa arevodda; Non dirmi finito…s e mi rimane la lingua e il dito!; Alla fine, s’e’ muorte; Le’ pertata ca’ e puorce ssa fiamma olimpica, mo’ ve la smorce; La gattara e la gatta morta; M’ cuoste piu’ tu che nu somare a pasticci’; …Come ‘ddo teste de c…; Apre qua apre de la’ manche da muorte se po’ repesa’; Se la befana nen cala l’angele nen suve; Ste Ai capisce cazze pe fischie; M fa’ appiccia’ le lampadine; E’ bielle pe’ la pace protesta’, ma la pagnotta a casa ‘sogna reperta’ ; Il gatto, la volpe e Nicolò.

Categoria “D”: Me’ ditte de revestimme a festa, e io lu so fatte; Come nghemincia a piove jesse cria na cacata… mò me so’ nucco’ scucciata; U…sa? I me pigghie tutte; Che ne sa’ d quante gire fa’na boccia e quante ma’ tocca na poccia; La cucina italiana – nu patrimonio; L’idea non c’e’; Chi te loda a tutte fiate, o te freca o te’ frecate; La riga m’ sfina; I so’ la rggina; Non c’e’ 2 senza 3. Quist’anne tocca a me… anzi no!; M so’ rrvnate… pure su la tazza ttocca sta’ collegate; Ancora me corre arret; I so nu libbre apierte; Macelleria spettacolo; Chesta m’e’ rechius; So piers la testa; … Chella vecina a lu ‘ddome; Tutte vo’ fa’ l’angelo come la Meloni, pure lu sinneche; Tenghe na’ fiaccola…; La messa in piega.

Categoria “G” (da 11 a 24 anni): Peste e corna; Duracella: vuo’ schepa’ a pile?!; Kisch ce resquadra!!!; Nen arreveme a da lu rieste; La semara che scalla lu banche.

Categoria Baby (da 0 a 10 Anni): Il cavallo bianco di Napoleone; Lu puzz senza funn; Resparagna resparagna arriva la sorreca e se lu magna; Lu ragnitte; Prima allampa puo’ rresce lu sole; Cercasi rumi disperatamente; La gattara; La carica dei 101? No di 1!; Le galline di Venarotta non sanno più che fare con il puma nei paraggi cominciamo a tremare; E’ scappata la ciuetta & strilla la mandragola; Nicolocchio.

Categoria “Omnia Bona” (sabato pomeriggio e domenica mattina): Pe nu doloritte me’ reggerate come nu cazzitte; Una suora per amico; 32 anni di zingare fioraie; Me so messa sole li scarpe tante je facce fa nu geritte ecche atturne; K-pop demon hunters; Dalla commessa della Bottega verde, buongiorno un…; La stella di casa; Le frosce de lu nase; Mozzano-Sentina; Ssa torcia nn se smorcia!; Milano-cantina 2026; Lu piane B de lu Co.tu.ge; Li nonne e li nepote nen sa dove tera’ li prete a li pescioline; Ce revo’ na nisetta; Zitta va… porto na cappella!!!; Me so devute rrechemanna’ a li sante; Lu leo’ s’addestra pe’ magna’; Cuoppe cuoppe la befana è rrevata a la Quintana: Ce metteme in gioco; Se te vuo’ ‘nnamora’ a San Valentina ti devi racchemmanna’; La bella Standa; Chigghie de qua vecine; dagghie… scarteme e statte zitta che dentre, chiste e’ megghie de na liva fritta; S’è rrevenate che li macchinette; L’ascula’ te sa rebbatteza’; I so nu libbre apierte; N’arreveme a ‘uarda.

Iscritti al “Premio Fanfulla”, un componente per ciascuno dei seguenti gruppi: Pe nu doloritte me’ reggerate come nu cazzitte; Come nghemincia a piove jesse cria na cacata…mo me so’ nucco’ scucciata; Na coppia de… stupede; Milano Cortina mo rreveme!; “U…sa” i me pigghie tutte; Che ne sa d quante gire fa’ na boccia e quante ma’ tocca na poccia; Aiutetece ad acchiappa’ la tigre de Venarotta; La cucina italiana – nu’ patrimonio; La Ztl vale tutte li di’…a Carnevale in piazza nen se po’ veni’; L’idea non c’e’; Chi te loda a tutte fiate, o te freca o te’ frecate; La riga m’ sfina?!; I so’ la rggina; Quelle nove n’n s’aremove; Non c’e’ 2 senza 3. Quist’anne tocca a me …anzi no!; M so’ rrvnate… pure su la tazza ttocca sta’ collegate; Mittece ‘na preta sussopra; Li figghie è nu done ma nen me n’e’ scite une buone; A quiss da na’ recchia entra e da chell’addra gghie esce!; Abbili e arruolati; M fa appiccia’ le lampadine; La messa in piega; Tenghe na fiaccola; Come ‘ddo teste de c…; M’ cuoste piu’ tu che nu somare a pasticci’; Stenghe male…che e’ stu sfoghe!

L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, Start SpA e l’Associazione Il Carnevale di Ascoli ricordano a cittadini e turisti che, in occasione del Carnevale, nelle giornate di domenica 15 e martedì 17 febbraio saranno attivi due bus navetta speciali, con frequenza di 20 minuti ciascuno, per agevolare l’afflusso e il deflusso verso l’area degli eventi. La prima navetta sarà attiva dalle ore 14.00 alle ore 20 e collegherà il Cimitero Civico con Piazza Giacomini. La seconda navetta sarà operativa dalle ore 14.25 alle ore 21.00, partirà dalla casa cantoniera di Monticelli con arrivo in Viale De Gasperi, effettuando una fermata anche presso il parcheggio dello Stadio Cino e Lillo Del Duca. Si ricorda, inoltre, che dal quartiere di Monticelli resterà regolarmente attiva anche la Linea 1 ordinaria, garantendo così un ulteriore collegamento con il centro cittadino. L’iniziativa è pensata per favorire una mobilità più agevole e sostenibile durante le giornate clou del Carnevale, consentendo a tutti di raggiungere il cuore della festa in sicurezza e comodità.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.