Giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso il Business Hub e Coworking, sito in viale Benedetto Croce 16 ad Ascoli, sarà presentata l’AI Skills Alliance e le opportunità formative messe a disposizione

ASCOLI PICENO – CambiaVerso SRL, start-up di Ascoli fondata nel 2023, è ora partner tecnico dell’AI Skills Alliance. L’iniziativa di Microsoft che coinvolge associazioni, reti d’impresa e organizzazioni professionali e industriali, con l’obiettivo di promuovere le competenze nell’intelligenza artificiale e sostenere i lavoratori nella transizione verso l’AI economy.

Grazie alla sua adesione all’AI Skills Alliance, CambioVerso offrirà opportunità formative per favorire lo sviluppo di competenze AI concrete per i professionisti e organizzazioni locali in modo da supportarne la competitività e il livello di innovazione digitale.

Il programma della presentazione ufficiale prevede i saluti istituzionali delle autorità locali, e gli interventi del CEO di CambiaVerso, Ing. Ivano Corradetti, e Federica Rossi, Microsoft Elevate Skills Director Italy.

Per iscrizioni: Evento CambiaVerso – Microsoft

(https://shorturl.at/jwcWl)

L’avvio di questo sodalizio rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare e innovare il territorio favorendo l’adozione consapevole delle nuove tecnologie.

AI Skills Alliance è l’iniziativa promossa da Microsoft che riunisce persone e organizzazioni per diffondere gratuitamente competenze digitali e di Intelligenza Artificiale e rafforzare la competitività del Paese.

