ASCOLI PICENO – Sabato 21 febbraio, dalle ore 14:45 alle 17,30 circa, si svolgerà ad Ascoli Piceno un evento culturale gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche Aps denominato “Paure medievali: le epidemie ad Ascoli”.

L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno (capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII), nato grazie al bando “Educare in comune” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Coordinato dalle Acli provinciali, il progetto mira a creare una rete di enti del terzo settore e di comuni impegnati a costruire un sistema di welfare sussidiario, capace di valorizzare i servizi esistenti e attivarne di nuovi per il benessere della comunità.

Il percorso prenderà avvio da Piazza Roma e si svilupperà come una camminata guidata nella città parlando di fatti storici che hanno riguardato la città delle cento torri, in particolare delle epidemie e di come venivano affrontate ad Ascoli Piceno.

Per partecipare gratuitamente è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome. È previsto un massimo di 100 partecipanti.

