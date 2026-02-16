ASCOLI PICENO – Fino all’11 maggio è possibile partecipare a un corso di yoga olistico tenuto dall’insegnante Eugenia Brega nella palestra Phisiko Restyle Gym.

Il corso si svolge ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 18 in via dell’Aspo 62.

L’iniziativa realizzata dal Circolo Acli Oscar Romero grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps e Teatro delle Foglie. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3495711408.

“Diventa nostro associato – dicono i dirigenti del Circolo Acli Oscar Romero – e potrai verificare i benefici della pratica regolare dello yoga in grado di offrire vantaggi che accompagnano le persone in ogni fase della vita, adattandosi con naturalezza alle diverse esigenze fisiche ed emotive. Per i più giovani rappresenta un modo efficace per sviluppare consapevolezza corporea, migliorare la postura e imparare a gestire lo stress quotidiano. Gli adulti trovano nello yoga un alleato prezioso per mantenere elasticità, forza e concentrazione, contrastando i ritmi frenetici della giornata. Anche in età avanzata lo yoga si rivela una risorsa importante: favorisce l’equilibrio, sostiene la mobilità articolare e contribuisce a preservare l’autonomia”.

