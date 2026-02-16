ASCOLI PICENO – Neanche il maltempo è riuscito a fermare l’autentica invasione di maschere e visitatori nel centro storico ascolano per la giornata clou, domenica 15 febbraio, dell’edizione 2026 del Carnevale ascolano. E tutto è funzionato alla perfezione anche per quel che riguarda la sicurezza, con servizi potenziati in relazione alla presenza di cantieri nel cuore della città, tra cui quello importante in piazza Arringo.

Il programma di questa edizione 2026 – allestito come sempre dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli – prosegue con gli appuntamenti che accompagneranno la fase conclusiva della manifestazione. Già questa sera, lunedì 16 febbraio, alle ore 21:30 in piazza del Popolo è prevista l’originale iniziativa “Ap-Ski, facem nevecà n’piazza!” a cura delle associazioni giovanili cittadine.

Domani, 17 febbraio martedì grasso, giornata conclusiva con l’uscita finale, dalle ore 15, di tutti i gruppi mascherati iscritti al concorso in maschera fino all’annuncio in Piazza del Popolo delle “nomination” dei gruppi candidati alla vittoria finale. A seguire, festa conclusiva in piazza con la musica dei Doctor Vintage, ormai un punto fermo del programma per concludere ballando a chiusura dell’edizione 2026.

Bisognerà poi attendere la giornata di domenica 22 febbraio, con appuntamento alle ore 16 al teatro Filarmonici, dove è prevista la cerimonia di premiazione, per conoscere i nomi dei gruppi vincitori del concorso in maschera 2026.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.