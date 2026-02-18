ASCOLI PICENO – Chiusura in bellezza, per l’edizione 2026 del Carnevale di Ascoli, con una nutrita cornice di pubblico nel centro storico ascolano anche nella giornata del martedì grasso, tra cui numerosi turisti e, graditi ospiti arrivati dal Piemonte, di cui 8 persone in costume da “Biscottino” in rappresentanza del Carnevale di Novara e un’altra dalla provincia di Biella nei panni della “Ciaciareta”, che hanno partecipato attivamente esibendosi nel centro storico ascolano. Molto attesi, chiaramente, i primi verdetti che sono arrivati alla fine della lunga e divertente giornata, dopo il conteggio e la verifica del notaio Aleandro Allevi, con Monica Marini e Nazzareno Cappelli già “storico” notaio del Carnevale ascolano Nazzareno Cappelli, delle schede consegnate dai giurati, quando il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha ufficializzato i nomi dei gruppi finiti in nomination, categoria per categoria, e, quindi, candidati alla vittoria finale. Con la premiazione dei vincitori prevista per domenica prossima, 22 febbraio, dalle ore 16 al teatro Filarmonici.

Categoria “A”: Appiccia e smuorce e smonta li lemenarie che mo’ ‘rriva pure carnevale!!!;; L’ascula’ in pellegrinaggio se ne va sanda rita s’accascia; Devie’ esse l’uddema voce del palazzo e mo’ li lavore parte che sto … ; ; Imballando con le stelle; L’ascula’ te sa rebbattezza’.

Categoria “B”: Ma io’ li ciardi’ de che se lamenda Custandi’; Quelle nove n’n s’aremove; A quiss da na’ recchia gghie entra e da chell’addra gghie esce; Varco di qui varco di là… mica so capite dove deve passa’; E’ revelate.

Categoria “C”: Cabinovia Ascoli-Monte Piselli; S’è rreveneat che li macchenett; N’arreveme a uarda’; La gattara e la gatta morta; M’cuoste più tu che nu somare a pasticcì.

Categoria “D”: U…sa? I me pigghie tutte; La cucina italiana – nu patrimonio; Non c’è 2 senza 3 Quist’anne tocca a me … anzi no!; I so nu libre apierte; La messa in piega.

Categoria Baby (da 0 a 10 Anni): Il cavallo bianco di Napoleone; Lu puzz senza funn; Prima allampa puo’ rresce lu sole; La gattara; ; La semara che scalla lu banche.

Categoria “G” (da 11 a 24 anni): Peste e corna; Duracella: vuo’ schepa’ a pile?!; Kisch ce resquadra!!!; Nen arreveme a da lu rieste,

Categoria “Omnia Bona” (sabato pomeriggio e domenica mattina): Pe nu doloritte me’ reggerate come nu cazzitte; Lu piane B de lu Co.tu.ge.; Zitta va…porto na cappella!!!; Cuoppe cuoppe la Befana e’ rrevata a la Quintana; La bella Standa.

Il vincitore del Premio Fanfulla-Trofeo Ancaria d’oro verrà proclamato domenica 22 febbraio al Filarmonici nel corso della cerimonia di premiazione.

