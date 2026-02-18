ASCOLI PICENO – Sono 89 i beneficiari che in questi giorni riceveranno il pagamento del contributo economico per il superamento di situazioni di disagio economico e sociale. Si tratta di due misure dell’Ambito Territoriale Sociale XXII destinate, per l’anno 2025, a interventi a favore della famiglia di cui alla L.R. 30/98.

“Siamo convinti – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – della necessità di investire sulla coesione sociale. L’Ats XXII, di cui il Comune di Ascoli è capofila, porta avanti un grande lavoro in questo senso, con azioni mirate e incisive che mirano a ridurre le differenze e aiutare chi ha bisogno”.

In totale saranno erogati 31.385,60 euro agli 89 aventi diritto: 43 hanno ottenuto sostegno economico per la fruizione dei servizi ricreativi extrascolastici e/o attività di sostegno ai compiti; 46 per quello a favore delle famiglie con 3 o più figli attraverso la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento o altri interventi economici.

“È chiara e tangibile – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Massimiliano Brugni – l’operatività della nostra Amministrazione e dell’Ats per sostenere le famiglie del nostro territorio in questo particolare momento storico. Questi aiuti economici si agganciano a tutta una serie di servizi che l’Amministrazione sta mettendo in campo: su tutti il “Centro Famiglia” con uno psicologo dedicato, che inaugureremo sabato, e il progetto “Destinazione” per il contrasto al disagio giovanile, che partirà a breve e per il quale l’Ats ha ricevuto un finanziamento di 3,2 milioni dal Ministero per le politiche sociali”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.