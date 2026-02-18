ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale 96 del 14 febbraio 2026 l’Amministrazione comunale dispone dal giorno 19 febbraio 2026 al 20 febbraio 2026 dalle ore 8 alle ore 16 in Via di Porta Torricella l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e sosta:
– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord di Via di Porta Torricella nel tratto compreso tra il civ. 7 e l’inizio del tratto curvilineo (direzione ovest/est) per una lunghezza di mt 60,00.
– l’interdizione temporanea della circolazione da effettuarsi nelle fasce orarie 09:00/12:00 e 14:00/16:00 indispensabile per consentire il taglio e la rimozione in sicurezza delle piante pericolose poste sulla scarpata;
– l’interdizione temporanea della circolazione stradale di cui al punto precedente dovrà avvenire mediante l’ausilio di n. 2 movieri da posizionare rispettivamente all’intersezione tra Lungo Castellano e Via di Porta Torricella e all’altezza del civ. 7 di quest’ultima Via, luogo dell’intervento, al fine di agevolare l’uscita in senso contrario dei veicoli in sosta nel primo tratto della via in oggetto. Si necessita inoltre l’istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per via di Porta Torricella” con la presenza di n. 1 moviere in Via Lungo Castellano intersezione Via Dante Alighieri;
– nelle fasce orarie in cui la viabilità non è interdetta dovrà essere garantito il transito dei veicoli in piena sicurezza senza alcun restringimento della carreggiata.
