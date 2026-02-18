ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno si appresta a celebrare un anniversario di eccezionale valore istituzionale e civile.

Nel 2026 il Consiglio comunale cittadino compirà ottant’anni di servizio al servizio della comunità ascolana, tagliando un traguardo che evidenzia ulteriormente il ruolo cardine svolto dalla massima assise cittadina dal secondo Dopoguerra ai nostri giorni. Dalla prima seduta del 1946, il Consiglio comunale ha attraversato fasi storiche complesse e significative, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo e alla crescita della città e confermandosi, anno dopo anno, luogo di confronto e partecipazione attiva.

Per l’occasione, il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono hanno svelato il logo celebrativo dell’ottantesimo anniversario, pensato per accompagnare le iniziative che, nel corso dell’anno, ricorderanno gli ottant’anni dalla prima seduta.

“L’ottantesimo anniversario del Consiglio comunale rappresenta un momento di profonda riflessione sul valore delle istituzioni democratiche e sul ruolo che, dal 1946, l’assemblea svolge al servizio della comunità ascolana – commentano il sindaco Fioravanti e il presidente Bono -. È un patrimonio di partecipazione, confronto e responsabilità che appartiene a tutta la città. Il nuovo logo e le celebrazioni che saranno programmate nel corso del 2026 rappresenteranno un omaggio alla nostra storia e a quanti hanno contribuito, nel tempo, alla crescita democratica di Ascoli, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, guardando al futuro con senso di continuità e rinnovato impegno”.

