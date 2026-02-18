Ad arbitrare sarà Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza, coadiuvato dagli assistenti Davide Di Dio di Caltanissetta e Paolo Di Carlo di Pescara e dal quarto ufficiale Deborah Bianchi di Prato.

ASCOLI PICENO- Pontedera-Ascoli, 28ª giornata di Serie C Sky Wifi, è in programma domenica 22 febbraio, alle 14,30, allo stadio Ettore Mannucci.

Ad arbitrare sarà Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza, coadiuvato dagli assistenti Davide Di Dio di Caltanissetta e Paolo Di Carlo di Pescara e dal quarto ufficiale Deborah Bianchi di Prato. Operatore FVS Roberto Palermo della sezione di Pisa.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Bra-Ascoli, ha inserito nell’elenco diffidati Simone D’Uffizi. L’attaccante, giunto alla quarta sanzione stagionale, va ad aggiungersi a Curado.

LE ULTIME DA PONTEDERA I bianconeri affronteranno l’ultima della classe che in settimana ha annunciato, prima il nuovo allenatore Braglia e poi il passaggio storico della proprietà del club. Sarà Eduardo Tega il Presidente, Stefano Lucchesi vice e Gustavo Juan Nikitiuk Bonifacio amministratore delegato. Il nuoco CDA sarà ufficializzato giovedì 19 febbraio, la società toscana entra a far parte così del fondo brasiliano Sportheca. Un passaggio storico per il club sancito anche da una lettera aperta che martedì 17 febbraio, è stata pubblicata sul sito ufficiale del club a firma dell’ormai ex presidente Simone Millozzi.

