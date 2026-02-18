ASCOLI PICENO – PerAria di Associazione Sosta Palmizi e I Nuovi Scalzi arriva in scena sabato 21 febbraio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (ore 17.30) – per la stagione dedicata ai ragazzi promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e domenica 22 febbraio al Teatro Lauro Rossi di Macerata (ore 17) nell’ambito di Finalmente domenica! stagione dedicata a tutta la famiglia promossa dal Comune di Macerata con l’AMAT.

L’idea dello spettacolo – coreografie e creazione scenica di Giorgio Rossi, drammaturgia e testi originali di Savino Maria Italiano – nasce dal desiderio di realizzare un omaggio alla vita, alla leggerezza e alla spensieratezza del vivere. Gli autori si sono lasciati ispirare da aria e vento come veicoli e conduttori di esperienze ed emozioni creando una narrazione matrioska che contiene al suo interno altre storie create da un’illogica, stimolante e vorticosa curiosità propria dell’infanzia e della creatività.

Con la libertà di spirito tipica dell’infanzia, la leggerezza e profondità della fantasia, una piccola stanza può diventare un luogo di grandi avventure: a occhi chiusi e orecchie ben aperte, l’aria e il vento “spifferano” storie incredibili, possono trasportare in quello strano paese, Anarea, il paese senza venti dove tutto è fermo e riuscire a muoversi è una sfida affascinante. O nel Paese dei Cappelli Volanti, dove le folate di vento sono talmente forti da scambiare i cappelli e le identità delle persone! PerAria accompagna grandi e piccoli in un mondo dove la logica degli adulti diventa sempre più rarefatta e lascia spazio alla curiosità, allo stupore, alla creatività, al gioco e alle emozioni, invitando lo spettatore a diventare più leggero e a stare (almeno per la durata dello spettacolo) un po’ di più con la testa perAria!

Gli interpreti dello spettacolo sono Anna Di Bari, Verdiana Gelao e Savino Maria Italiano, le musiche sono di Livio Minafra, i costumi di Roberta Vacchetta, il disegno luci di Roberto Cupertino, le scenografie di Gisella Butera e Matilde Gori / Atelier di scenografia Zaches.

Per informazioni: Ascoli Piceno 0736 298770, Macerata 0733 230735, circuito AMAT vivaticket.

