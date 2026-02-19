ASCOLI PICENO – Ultimi giorni per rinnovare i permessi di transito e sosta nelle Zone a traffico limitato (ZTL) e nelle Aree pedonali urbane (APU) ad Ascoli.
I pass relativi all’anno 2025 resteranno validi fino al 28 febbraio 2026. Entro quella data vanno quindi rinnovati i permessi, recandosi negli uffici della Saba, presso il parcheggio Torricella, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12. Per il rinnovo occorre presentare il modulo, disponibile sia sul sito www.sabait.it/it/permessi-ztl-
