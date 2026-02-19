ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione in Via Giudea per smontaggio gru su area privata
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 102 del 18 febbraio 2026 l’Amministrazione comunale dispone di istituire, per il giorno 23 febbraio 2026, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità:
Via Giudea, dall’intersezione con Corso Trento e Trieste all’accesso carrabile ex Banca Italia
- interdizione del transito veicolare e pedonale con obbligo di precise e ben visibili indicazioni del percorso alternativo dei pedoni;
- divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
- è vietata qualsiasi movimentazione di mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, nella fascia orario 07:30-08:30/12:30-14:00.
