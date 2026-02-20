MONTEMONACO – L’elisuperficie di Montemonaco è ora ufficialmente operativa all’interno del sistema regionale di elisoccorso. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, soggetto responsabile del servizio di elisoccorso regionale, ha formalmente assunto la gestione del sito di atterraggio dal Comune, proprietario della struttura. Con questo passaggio, l’infrastruttura entra a pieno titolo nella Rete Elisuperfici Marche (R.E.M.), consolidando la capacità di intervento tempestivo nelle aree interne del territorio regionale.

“Assicurare interventi di soccorso rapidi, soprattutto nelle zone interne e più difficili da raggiungere – ha evidenziato l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – significa garantire a tutti i cittadini lo stesso diritto all’assistenza sanitaria. L’ingresso di nuove elisuperfici nella rete regionale aumenta i livelli di sicurezza, rende più efficienti le operazioni e permette di accorciare in maniera concreta i tempi di intervento nei casi più gravi. Questo servizio rafforza l’intero sistema sanitario e di protezione civile e, nei momenti decisivi, può salvare vite”.

La sindaca di Montemonaco, Francesca Grilli, ha ringraziato la Regione Marche per l’attenzione concreta riservata ai territori montani e alle aree interne e sottolineato l’importanza dell’elisuperficie: “Un’infrastruttura strategica che rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza, tempestività dei soccorsi e tutela della salute dei cittadini. In contesti come i nostri, dove le distanze dai principali presidi ospedalieri possono rappresentare un elemento critico, investire in infrastrutture per l’emergenza significa investire nella sicurezza delle persone e nella qualità della vita della comunità. Questa elisuperficie non è soltanto un’opera pubblica: è un presidio di tutela, un elemento fondamentale per rafforzare la vivibilità e l’attrattività del nostro territorio”.

L’elisuperficie di Montemonaco è finanziata dalla Regione Marche ed è stata realizzata

mediante le risorse degli SMS solidali trasferite dal Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

La realizzazione della struttura, sia in fase progettuale, sia in quella di realizzazione, è stata possibile grazie alla stretta sinergia tra il Comune di Montemonaco e la Regione Marche attraverso il Gruppo R.E.M. – Rete Elisuperfici Marche coordinato dall’Agenzia Regionale Sanitaria per le indicazioni tecniche.

L’elisuperficie di Montemonaco è adeguata al volo notturno e potrà essere utilizzata, sin da subito dal Servizio di elisoccorso regionale, andando così ad implementare la Rete REM ad oggi operativa con oltre 35 elisuperfici già disponibili sul territorio regionale oltreché garantire interventi di emergenza territoriale ancora più tempestivi e puntuali.

A seguito della presa in carico, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche procederà, come previsto, all’affidamento della gestione a un “gestore aeronautico specializzato”, avviando contestualmente l’iter di certificazione ENAC, ultimo passaggio necessario per la piena operatività del sito.

