ASCOLI PICENO – Pari e patta.
Nel campionato di serie D, girone F, l’Atletico Ascoli pareggia sul campo della Recanatese per 1-1 nel pomeriggio di domenica 22 febbraio.
Dopo un palo colpito da Forgione la squadra di Simone Seccardini risponde al gol dei padroni di casa di Chiarella con un rigore di Didio concesso per fallo di mano.
Di seguito il tabellino
RECANATESE (3-4-2-1) : Zagaglia; Giusti, Vecchio, Cocino; Ciccanti (43’st Morichetta), Ferro (31’st Carano), Scorza, Pesaresi; Chiarella (21’st Di Francesco), D’Angelo; Pierfederici (12’st Capanni, 48’st Eleuteri). A disp. Mezzelani, Paoltroni, Fiumanò, Gori. All. Pagliari
ATLETICO ASCOLI (3-5-2) : Di Giorgio; Camilloni, D’Alessandro, Feltrin (40’st Nonni); Bucco, Coppola (31’st Muro), Forgione, Vecchiarello, Sbrissa (17’st Minicucci); Didio (31’st Maio), Sardo (34’st Antoniazzi). A disp. Viganò, Moscarini, Gafuri, Carbone. All. Seccardini
Reti : 38’pt Chiarella, 9’st Didio (rig)
