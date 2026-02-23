ASCOLI PICENO – Un punto prezioso.

L’Atletico Ascoli nel pomeriggio di domenica 22 febbraio ha pareggiato a Recanati in trasferta contro la Recanatese per 1-1, match valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato in conferenza stampa mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Un pareggio che va bene, in rimonta, contro una squadra organizzata in un blocco basso, schierata con il 5-4-1 e applicata a chiudere le linee di passaggio. Abbiamo rallentato la nostra manovra che solitamente prende velocità e abbiamo rischiato su alcune transizioni. Abbiamo subito un gol inspiegabile. Merito loro aver approcciato bene questa gara. Poi siamo ripartiti forte e potevamo fare altri gol. Sono gare che se non sblocchi le porti fino alla fine. Ci prendiamo un buon punto su un campo difficile, la Recanatese è una squadra viva. Guardiamo avanti. Mettiamo nel mirino L’Aquila ma sappiamo bene che ci sono anche Giulianova, Vigor Senigallia e il Notaresco: giocarci i PlayOff ci riempie di orgoglio e ci dà adrenalina”.

