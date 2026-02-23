ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale 104 del 18 febbraio 2026 l’Amministrazione comunale dispone di istituire in Viale Costantino Rozzi , tratto adiacente la tribuna ovest dello Stadio Cino e Lillo del Duca, i seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale:
- dal 23 febbraio 2026 al 30 giugno 2026 il restringimento della carreggiata ad una corsia di marcia ( larghezza minima mt. 3.20) fino all’intersezione a raso con direzione Tribuna Est e Piazza Immacolata.
