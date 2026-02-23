Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Ascoli Piceno hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo

ASCOLI PICENO – Si è svolto anche per l’I.I.S. “C.Ulpiani” e per l’I.I.S. “Mazzocchi – Umberto I” di Ascoli Piceno, l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia.

Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Ascoli Piceno hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 2^C dell’I.I.S. “C.Ulpiani”, 2^B BIO e 2^A BIO dell’I.I.S. “Mazzocchi – Umberto I”, che rappresenteranno la provincia di Ascoli Piceno nell’atto conclusivo del progetto.

