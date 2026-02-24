Un’occasione per scoprire da vicino il valore della ricerca e dell’innovazione nel settore agroalimentare, immersi tra piante, fiori, vimini e bambù, simboli di un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici

COLLI DEL TRONTO – Il Comune di Colli del Tronto ospiterà domenica 1° marzo la 39esima edizione della Fiera Piante, Fiori, Vimini e Bambù, un appuntamento dedicato al mondo del verde, della tradizione e dell’innovazione agroalimentare. Una giornata pensata per famiglie, appassionati e professionisti del settore, tra esposizioni, attività didattiche e momenti di approfondimento.

Tra i momenti centrali del programma spicca il seminario “La ricerca per il futuro dell’agroalimentare”, in programma dalle ore 11 alle 12.30, moderato dal professor Leonardo Seghetti. L’incontro offrirà uno spazio di confronto sulle nuove prospettive della ricerca scientifica applicata all’agricoltura, con attenzione all’innovazione, alla sostenibilità ambientale e alle opportunità per le nuove generazioni. Con il contributo di esperti e docenti provenienti dal mondo accademico e della formazione: Fabio Stagnari e Walter Polilli (Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali); Gabriele Campanelli e Alessandro Natalini (Orticoltura e Florovivaismo), Luigi Barlafante (Istituto Poppa – Rozzi) e Roberto Bruni (Istituto Celso – Ulpiani).

La fiera offrirà inoltre numerose attività dedicate al pubblico: laboratori, intrattenimento e animazione per bambini, oltre a un servizio di bus navetta gratuito per facilitare la partecipazione.

Un’occasione per scoprire da vicino il valore della ricerca e dell’innovazione nel settore agroalimentare, immersi tra piante, fiori, vimini e bambù, simboli di un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.