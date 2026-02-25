ASCOLI PICENO – Per la prima volta I Concerti della Rossini arrivano ad Ascoli Piceno, portando nel cuore della città un progetto che unisce solidità interpretativa, grande repertorio e uno sguardo aperto al futuro. Il debutto avverrà nella cornice storica del Teatro Ventidio Basso, luogo simbolo della vita culturale ascolana, pronto ad accogliere due appuntamenti di alto profilo artistico.

I Concerti della Rossini ricevono per il cartellone ascolano il sostegno del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

Il primo concerto, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 21.00, è interamente dedicato a Felix Mendelssohn Bartholdy, figura centrale del Romanticismo europeo. In programma il celebre Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra, pagina amatissima per il suo lirismo intenso e la scrittura solistica innovativa – interpretato dalla violinista tedesca Antje Weithaas – e la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 “Italiana”, ispirata al viaggio del compositore nel nostro Paese.

Se il Concerto rappresenta uno dei vertici del dialogo tra solista e orchestra, l’“Italiana” è un inno alla luce, al movimento, all’energia vitale che Mendelssohn respirò attraversando città e paesaggi italiani. Due capolavori che parlano ancora oggi con freschezza sorprendente, capaci di coniugare eleganza formale e slancio emotivo.



Antje Weithaas è una solista di fama mondiale ed è storica docente di violino presso la Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino: si distingue per un approccio tanto originale quanto rispettoso di un repertorio che spazia dal Settecento alla musica contemporanea e recentemente ha vinto il German Record Critics’ Annual Award per l’incisione di tutte le Sonate di Beethoven per violino e pianoforte, che è il più prestigioso riconoscimento della discografia tedesca, assegnato da una commissione indipendente formata da 160 critici musicali e giornalisti tedeschi, svizzeri e austriaci.

Il percorso ascolano proseguirà domenica 19 aprile 2026 alle ore 18.00 con un secondo concerto dal respiro internazionale. Il programma accosterà la brillante Sinfonietta di Francis Poulenc al trascinante poema sinfonico Un americano a Parigi di George Gershwin, pagina iconica che fonde linguaggio sinfonico e suggestioni jazzistiche. Completa la serata un omaggio a Riz Ortolani nel centenario della nascita, tributo a un protagonista della musica italiana del Novecento.

La rassegna ad Ascoli Piceno nasce in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, realtà fondamentale nel sostenere e diffondere l’attività dell’ensemble, rafforzando il legame tra orchestra e territorio.

Questo debutto rappresenta molto più di un semplice cartellone: speriamo sia l’inizio di un percorso stabile nella città, con l’ambizione di riportare al centro l’esperienza del grande concerto sinfonico, vissuto dal vivo, in teatro, come momento condiviso di bellezza e comunità.

Maggiori informazioni sul sito della Rossini www.orchestrarossini.it

In collaborazione con

Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

BIGLIETTERIA

Biglietti

Prezzo unico 10€

Riduzione 5€ (under 30 e soci Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini)

Orari di apertura

Prevendita presso ufficio sito in Piazza del Popolo

Biglietteria del Teatro Ventidio Basso

Piazza del Popolo

63100 – Ascoli Piceno (AP)

tel. 0736 298770

Online su Vivaticket

