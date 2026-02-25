ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Sestiere di Porta Maggiore promuove un appuntamento culturale dedicato all’universo femminile nella rievocazione storica più importante della città. Domenica 8 marzo, alle ore 11, presso il Forte Malatesta di Ascoli, si terrà “Le donne nella Quintana”. L’evento offrirà una riflessione profonda sul ruolo che le figure femminili hanno ricoperto, nel tempo, all’interno della Quintana di Ascoli Piceno.

L’incontro si propone come un’analisi retrospettiva e contemporanea: saranno narrate le gesta di poetesse, guerriere, nobildonne e dame. Queste figure hanno segnato l’identità ascolana e continuano a rappresentare un pilastro fondamentale della rievocazione storica. Sarà un viaggio nella storia della Giostra ascolana e sarà analizzato anche il ruolo che le donne hanno oggi nel corteo, simboli unici di grazia ed eleganza.

Un focus particolare verrà riservato alla genesi dell’abito storico. Dalla matita dei bozzettisti fino alle sapienti mani delle sarte, la creazione degli abiti femminili segue regole filologiche rigorose. Il lavoro sartoriale, infatti, non risponde solo a canoni estetici, ma custodisce il compito di tramandare una tradizione secolare nel pieno rispetto della verità storica della Giostra. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per la cittadinanza per riscoprire l’anima femminile della Quintana, celebrando le donne che, ieri come oggi, rendono indimenticabile il volto della storia ascolana.

Il dibattito si avvarrà del contributo di esperti del settore: il professor Andrea Viozzi, la guida turistica Lella Palumbi, il costumista Paolo Lazzarotti e la sarta Anna Marini. L’incontro, a ingresso libero, moderato da Veruska Cestarelli, vedrà la partecipazione del caposestiere neroverde Gino Petronio e del console David Vitelli.

