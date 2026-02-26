ASCOLI PICENO – Novità nel territorio.

Sono state trasferite nuove risorse all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione

Marche per interventi nel comune di Ascoli Piceno.

Nel dettaglio, è stato disposto il

trasferimento complessivo di 112.563,69 euro, destinato al recupero e alla messa in

sicurezza di due importanti complessi cimiteriali cittadini: 72.909,69 euro per l’intervento

al cimitero della frazione di Venagrande per il muro di cinta e chiesa e 39.654,00 euro per

l’intervento al muro di cinta e chiesa del cimitero della frazione di Polesio. Le risorse, sono

previste nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137/2023 “Approvazione del

Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di

ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli

interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma

finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche”.

“Vogliamo ridare dignità e sicurezza ai cimiteri delle frazioni di Ascoli. Questo è un

investimento che conferma la nostra costante attenzione verso i luoghi simbolo delle

comunità, colpiti duramente dal sisma, per preservare la memoria dei nostri defunti e per

la tutela delle frazioni- dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – Ringrazio

il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Marco

Fioravanti per la loro collaborazione”.

