ASCOLI PICENO – Novità nel territorio.
Sono state trasferite nuove risorse all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione
Marche per interventi nel comune di Ascoli Piceno.
Nel dettaglio, è stato disposto il
trasferimento complessivo di 112.563,69 euro, destinato al recupero e alla messa in
sicurezza di due importanti complessi cimiteriali cittadini: 72.909,69 euro per l’intervento
al cimitero della frazione di Venagrande per il muro di cinta e chiesa e 39.654,00 euro per
l’intervento al muro di cinta e chiesa del cimitero della frazione di Polesio. Le risorse, sono
previste nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137/2023 “Approvazione del
Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di
ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli
interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma
finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche”.
“Vogliamo ridare dignità e sicurezza ai cimiteri delle frazioni di Ascoli. Questo è un
investimento che conferma la nostra costante attenzione verso i luoghi simbolo delle
comunità, colpiti duramente dal sisma, per preservare la memoria dei nostri defunti e per
la tutela delle frazioni- dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – Ringrazio
il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Marco
Fioravanti per la loro collaborazione”.
