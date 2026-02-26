ASCOLI PICENO – “Nel corso dell’odierna seduta del Consiglio Comunale, si è svolto un confronto serio e costruttivo tra maggioranza e opposizione che ha portato a un risultato importante e condiviso: la modifica del regolamento sulla TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche)”. Così il sindaco Marco Fioravanti. “Il dialogo tra le forze politiche presenti in Consiglio ha consentito di raggiungere un’intesa su punti significativi del regolamento, dimostrando come il confronto, quando è improntato al rispetto reciproco e all’ascolto, possa produrre risultati concreti nell’interesse della comunità.

In particolare, è stata condivisa la possibilità di rateizzazione del pagamento per il suolo pubblico temporaneo per importi superiori a 500 euro e, per il suolo pubblico permanente, per importi superiori a 1.000 euro. Si tratta di una misura che va incontro alle esigenze di operatori economici, associazioni e cittadini, offrendo maggiore flessibilità e sostenibilità nei pagamenti. Allo stesso modo, è stata approvata all’unanimità l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per le edicole, riconosciute da tutto il Consiglio come un presidio culturale e sociale fondamentale per la nostra comunità. Le edicole, infatti, rappresentano non solo un punto di accesso all’informazione, ma anche un luogo di relazione e di servizio per tanti cittadini. Desidero ringraziare tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, per l’atteggiamento responsabile e collaborativo dimostrato. Questo risultato testimonia che, quando si lavora insieme con spirito costruttivo, è possibile trovare soluzioni condivise e utili per il territorio” ha concluso il sindaco Marco Fioravanti.

