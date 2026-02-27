Hanno partecipato la presidente dell’associazione Barbara Maccaroni, i membri del direttivo Marina Germani e Giuseppe Cinti, Cristiana Gandini, Davide Colletta e il sindaco Marco Fioravanti

ASCOLI PICENO – Si è tenuta oggi, 27 febbraio, alle ore 12, presso la Libreria Rinascita, la conferenza stampa dell’Associazione Crea Credi Cambia di presentazione del corso “Costruttori di Futuro 2026 – Le parole del cambiamento”, un ciclo di quattro appuntamenti dedicati al tema della comunicazione come strumento di crescita culturale, sociale e politica.

All’incontro hanno partecipato la presidente dell’associazione Barbara Maccaroni, i membri del direttivo Marina Germani e Giuseppe Cinti, Cristiana Gandini, Davide Colletta e il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.

Nel corso della conferenza il presidente dopo aver sottolineato l’importanza della scelta di Crea Credi Cambia di continuare ad investire nella formazione come strumento di crescita personale e collettiva, ha illustrato il programma dell’edizione 2026, che vedrà protagonisti relatori di rilievo nazionale nel mondo della comunicazione, dell’analisi politica e della costruzione del consenso. Un percorso formativo pensato per amministratori, professionisti, studenti e cittadini interessati ad approfondire il valore strategico delle parole nell’epoca contemporanea.

«In un’epoca in cui la percezione pubblica si costruisce in pochi secondi e le narrazioni influenzano profondamente le scelte collettive, saper comunicare non è più un’opzione, ma una responsabilità», è stato sottolineato nel corso dell’incontro, evidenziando come il progetto punti a fornire strumenti concreti per interpretare e guidare i processi comunicativi del nostro tempo.

Il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato «L’apertura della nuova edizione del corso Crea Credi Cambia rappresenta un segnale importante per la nostra comunità. La formazione è la vera infrastruttura su cui si costruisce il futuro di una città. È il più autentico passaporto per il futuro. Studiare dinamiche comunicative e sociali significa comprendere come si generano fiducia, partecipazione e responsabilità. In un tempo segnato da cambiamenti rapidi, solo la conoscenza ci permette di interpretare e guidare le trasformazioni. La crescita personale diventa così crescita collettiva, capace di rafforzare il tessuto civile e istituzionale. Parteciperò anch’io al corso, per condividere come dalle azioni amministrative possa nascere una visione credibile del domani. Ogni scelta pubblica, se fondata su studio e consapevolezza, può incidere positivamente sul destino della comunità. Desidero esprimere un sincero elogio al direttivo di Crea Credi Cambia per il lavoro serio, appassionato e lungimirante che sta portando avanti. È con questo spirito che sosteniamo percorsi formativi capaci di generare valore per Ascoli Piceno.»

Il programma

Il calendario si articola in quattro appuntamenti:

7 marzo 2026 – Lezione inaugurale con Marco Fioravanti dal titolo “Rigenerare, connettere, crescere: una visione per costruire il futuro”

14 marzo 2026 – “Esperia Costruire la narrazione dell’Occidente nell’era digitale”; lezione a tre voci tenuta da Federica Ciampa, creatrice di contenuti per Esperia, Gino Zavalani, Direttore editoriale di Esperia, e da Pietro Francesco Dettori, Amministratore di DORS Media.

18 aprile 2026 – Incontro con Antonio Palmieri, cofondatore e presidente Fondazione Pensiero Solido: La comunicazione che costruisce

16 maggio 2026 – Lezione conclusiva I dieci comandamenti della comunicazione efficace con Luigi Di Gregorio, Professore associato di Scienza Politica e consulente politico, e [Chi è, ma soprattutto] Cosa fa un Political Data Analyst con Domenico Giordano, Political Data Analyst e Amministratore Unico Arcadia srl

Ogni appuntamento approfondirà un aspetto centrale della comunicazione contemporanea: dalla leadership istituzionale alla narrazione identitaria, dall’impatto del digitale alla costruzione di consenso e comunità.

Il costo di partecipazione all’intero corso è di 50 euro.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online attraverso il sito ufficiale dell’associazione, www.creacredicambia.it nella sezione dedicata, compilando il modulo di registrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web o contattare l’associazione tramite i canali ufficiali.

Con “Costruttori di Futuro 2026”, Ascoli Piceno si conferma luogo di confronto e formazione sui temi chiave della comunicazione e del cambiamento, offrendo uno spazio di approfondimento aperto alla città e al territorio.

