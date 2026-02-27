ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere l’ottavo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 4 marzo 2025, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato all’architettura con la presentazione della collana editoriale Archipelagus. Architectural Culture of the Early Modern Adriatic (Brepols, 2025).

Presenta la collana editoriale l’editor Jasenka Gudelj, Professoressa Ordinaria di Storia dell’Architettura presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in dialogo con Laris Borić, Professore Associato di Storia dell’Arte presso l’Università di Zara, Cristiano Guarneri, ricercatore in storia dell’architettura presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Federico Bellini, Professore Ordinario di Storia dell’Architettura Moderna e Contemporanea presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam, e Enrica Petrucci, Professoressa Associata di Restauro Architettonico presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

