ASCOLI PICENO – Trenta anni in musica. Festa di compleanno speciale, domenica prossima, 1° marzo, alle ore 18 nella Bottega del Terzo Settore, ingresso libero, per “ascolipicenofestival odv” che da trent’anni offre al territorio musica da camera, classica e di altri generi, sempre di alta qualità.

Naturalmente la festa di compleanno non poteva non essere anche in musica, con l’Ensemble Devienne, un quartetto formato dai maestri Massimo Martusciello al fagotto, Antonio Scolletta al violino, Luigi Gagliano alla Viola e Giuliano De Angelis, Direttore Artistico di AscoliPicenoFestival al Violoncello. In programma musiche di François Devienne e Franz Danzi con il fagotto in primo piano

Tutti sono invitati a condividere questo lieto momento in compagnia di vecchi e nuovi amici dell’associazione che è riconosciuta come Ente del Terzo Settore, soggetto di Primario Interesse Regionale e organismo FNSV del Ministero della Cultura.

In questi trenta anni si sono susseguiti come Direttori Artistici il Violoncellista Michael Flaksman fondatore del festival nel lontano 1996, Il violista Vladimir Mendelsson, il pianista Roberto Prosseda e dal 2024 il violoncellista Giuliano De Angelis.

Alla presidenza dell’associazione si sono invece avvicendati Maria Elena Cicchi, Gaetano Rinaldi, Gina Quattrini, Emanuela Antolini e dal 2024 è in carica, Berardino De Angelis

Tantissimi soci e volontari nel corso del tempo hanno partecipato alla vita dell’associazione con l’unico scopo di arricchire l’offerta culturale della città. Un sogno realizzato anche grazie al contributo di enti pubblici e privati, in particolare l’amministrazione comunale di Ascoli Piceno e la Fondazione Carisap.

Per il Festival sono giunti ad Ascoli Piceno in questi anni artisti di fama nazionale e internazionale.

Per chi vuole, la festa di compleanno APF30 potrà essere l’occasione di sostenere l’organizzazione di volontariato e associarsi o rinnovare l’adesione.

