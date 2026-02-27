ASCOLI PICENO – Agli argini di partenza la terza edizione di “In Ascoli si mangia bene..”, progetto creato dalla Pro Loco con l’Arengo, volto ogni anno a coinvolgere i ristoranti del territorio per offrire menù caratteristici ad un prezzo speciale di 25 euro. L’iniziativa avrà luogo in questo weekend, sino al pranzo di domenica primo marzo, con la partecipazione di 35 attività gastronomiche, di cui tre fuori dal territorio urbano, oltre all’adesione del Caffè Meletti, sede della presentazione della manifestazione.

“Lo scopo di questo festival della gastronomia è di valorizzare la cucina del territorio ma anche di promuovere la bellezza della città” ha spiegato durante l’incontro il vicepresidente della “Pro Loco di Ascoli” Luciano Vizioli, presente all’incontro assieme al direttivo formato da Filippo Ferretti, Elisabetta Mazzocchi, Anna Maria Falconi, Gianni Silvestri, Carlo Cantalamessa e Lallo Trofino. Infatti, nei pomeriggi della manifestazione avranno luogo visite guidate, gratuite per tutti, in partenza dalle ore 16 da piazza Arringo.

I due percorsi avranno mete differenti: quello fissato sabato 28 febbraio sarà illustrato da Lella Palumbi e sarà un tour alla scoperta dei simboli sparsi per la città, mentre la passeggiata della domenica pomeriggio, con Gianfranca Fiorio al timone, sarà incentrata sulle bellezze storico-architettoniche del centro.

“Il Comune partecipa volentieri ogni volta a questo progetto, che spinge anche i turisti ad assaggiare le pietanze del territorio ma anche a scoprire le nostre bellezze” ha detto l’assessore al commercio Laura Trontini, felice dell’adesione di tanti ristoratori.

Alla presentazione c’era anche la presidente dell’associazione dei commercianti ascolani “Wap”, Sara Brunone, che ha annunciato la volontà di tante attività aderenti alla realtà associativa di tenere aperti i propri negozi nella giornata di domenica, in occasione della manifestazione “In Ascoli si mangia bene..” e dell’ultima giornata dei saldi.

Ecco i ristoranti coinvolti: Caffè Kursaal, Migliori, Murphy’s, Meletti, Vinaccio, Il Vascello, Taverna di Cecco, La Scaletta, Pizzeria Zio Pietro, Gli Amici, Lo Scarrozzino, Il Gigante, Enoteca Kursaal, Ristorante Vittoria, Osti Nati, Zeneat, Beer Coyote, Il Cacciatore, Bistrò, Oliva’s, Bella Napoli, Dica Duca, Lorenz, Locanda del Medioevo, La Cittadella, Osterie Francescane, Tirabbesciò, Agorà, Osteria Anno Mille, Osteria del Popolo, La Buca dei Sabini,180 gradi, Gli Amici.

