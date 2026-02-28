Folignano – A Piane di Morro sono in via di ultimazione i lavori di risistemazione del campo di calcio a 5, resi necessari a… Continua »

Folignano – A Piane di Morro sono in via di ultimazione i lavori di risistemazione del campo di calcio a 5, resi necessari a seguito di alcuni episodi vandalici che ne avevano compromesso la piena fruibilità.

L’amministrazione comunale ha stanziato 10 mila euro con l’obiettivo di restituire alla comunità una struttura sicura e pienamente operativa, a disposizione delle società sportive del territorio e, in particolare, delle scuole calcio.

Per tutelare l’impianto, inaugurato nel 2021, e prevenire nuovi danneggiamenti, saranno inoltre installate nuove videocamere di sorveglianza, che consentiranno un controllo più efficace dell’area. Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo da parte del sindaco Matteo Terrani e del consigliere comunale Massimo Agostini.

Il sindaco Matteo Terrani ha dichiarato: «Già dalla prossima settimana potrà essere riutilizzato. Proseguono intanto i lavori di manutenzione nel campo di calcio a 11, che nei prossimi giorni, oltre alle gare ufficiali, riaprirà anche agli allenamenti. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questo obiettivo».

Sulla stessa linea il consigliere comunale Massimo Agostini: «A seguito di questi atti vandalici, adesso ci sarà un responsabile su prenotazione a uso di tutti. Avremo un controllo maggiore rispetto a prima tramite l’installazione delle videocamere che posizioneremo nelle prossime settimane».

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e valorizzazione degli impianti sportivi comunali, con l’intento di garantire spazi adeguati e sicuri per la pratica sportiva e la socialità.

