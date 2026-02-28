ASCOLI PICENO – Di è svolta il 27 febbraio 2026 alle ore 17, presso gli uffici della nuova sede operativa di Confindustria Ascoli Piceno, in Via della Colonia 4, nella Zona Industriale di Campolungo, l’Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo degli organi statutari dell’Associazione.

Ai sensi dello Statuto, l’Assemblea ha provveduto all’elezione dei dieci Consiglieri elettivi del Consiglio Generale, nonché degli otto Probiviri e dei cinque Revisori dei Conti, completando così il quadro della governance associativa.

Sono stati eletti nel Consiglio Generale Luca Antognozzi di Selettra Srl, Massimiliano Bachetti di Specialità dei Piceni Srl, Teodoro Brescia di Finproject Spa, Gian Vincenzo Clerici di Picena Express Srl, Matteo Di Sabatino di DSB Immobiliare Srl, Gianluca Lelii di CIALAB Srl, Sara Morganti di Nexans Italia Spa, Silvia Romani della Casa di Cura Privata Villa San Marco, Loris Testa di Soltec Srl e Matteo Trombetta Cappellani di Metalcoat Spa.

I nuovi eletti, completando così la composizione dell’organo di indirizzo dell’Associazione, si affiancano ai presidenti delle filiere merceologiche già rinnovati negli ultimi mesi del 2025: Mario Ascani (Ascani Srl) per Impianti tecnologici, reti e telecomunicazioni, Franck Bocquet (Gela Srl) per la Filiera Agroalimentare, Francesco Di Addezio (Elantas Europe Srl) per Chimica, Gomma e Plastica, Alberto Domizi (AD Store & More Srl) per il Sistema Abitare, Alessandro Fiorilli (Fimeco Srl) per la Metalmeccanica, Massimo Forlì (Le Monde Srl) per Salute, Benessere e Turismo, Gianni Giacobetti Travaglini (Travaglini Costruzioni Srl) per l’Edilizia – ANCE, Pietro Mastromonaco (Adriatica Pubblicità Srl) per Grafiche, Cartotecniche e Comunicazione, Stefano Neroni (Neroni Group Srl) per Mobilità e Logistica, Sandro Novelli (NBS Srl) per il Terziario Avanzato e Servizi Innovativi e Marta Ubaldi (Pantofola d’oro Spa) per il Sistema Moda.

Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, risultano eletti Longino Carducci di Uniproject Srl, Marco Frittoli di Maflow BRS Srl, Fabio Amilcare Gussoni di Scandolara Spa, Mariano Mariani di Giancarlo Mariani Srl, Silvio Meletti della Ditta Silvio Meletti Srl, Antonio Romani della Casa di Cura Privata Villa San Marco, Raffaele Speranza di Dal Trading Srl e Domenico Vannicola di Elettromarche AP Srl.

Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta invece composto da Maddalena Ciancaleoni, Sirio Salvucci e Rolando Viozzi in qualità di membri effettivi, affiancati dai supplenti Valentina Galanti e Daniele Buonvecchi.

Con l’elezione odierna, il Consiglio Generale di Confindustria Ascoli Piceno ha concluso l’iter di rinnovo e sarà chiamato nei prossimi mesi a svolgere un ruolo centrale nel percorso che condurrà all’elezione della Presidenza dell’Associazione, al termine del mandato del Presidente Simone Ferraioli, previsto per luglio 2026. In questa fase, l’organo appena insediato opererà in stretto raccordo con il Consiglio di Presidenza ancora in carica, composto oltre che dal Presidente Ferraioli, dai Vice Presidenti Roberta Faraotti, Giovanni Rossi e Giovanni Tardini e da quelli di diritto – Pietro Marini per la Piccola Industria e Pietro Straccia per i Giovani Imprenditori – garantendo continuità e piena operatività fino alla naturale scadenza del mandato presidenziale.

